La Fundación Corinto elige nueva Comisión Ejecutiva para el próximo bienio

El Patronato de la Fundación Corinto, reunido en sesión ordinaria en el día el pasado lunes, ha elegido a su nueva Comisión Ejecutiva para los ... próximos dos años. El nuevo equipo estará presidido por Francisco Javier Martín, hermano mayor de la Cofradía del Rocío, del templo de San Lázaro. En esta nueva andadura le acompañarán Francisco Cidfuentes, hermano mayor de la Humildad, como vicepresidente; José Manuel Martín Román, hermano de la Humildad, como tesorero; Miguel Villar Carrasco, de los Estudiantes, como secretario; Manuel Carrión Ruiz-Escribano, de la Piedad, como vicetesorero; y Rocío Martín Delgado, también de los Estudiantes, como vicesecretaria.

La entidad social ha expresado públicamente su agradecimiento al presidente y secretario salientes, Álvaro Guardiola Guerrero-Strachan, hermano mayor del Amor, y Miguel Ángel Vargas Jiménez, exhermano mayor de la Salud, «por su dedicación y servicio durante su mandato», ha indicado.

La Fundación Corinto, creada el 30 de mayo de 2011, es una organización benéfico-asistencial sin ánimo de lucro, impulsada inicialmente por veinte cofradías penitenciales malagueñas. Su labor se centra en ofrecer una respuesta solidaria ante las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social que afectan a numerosas familias de la ciudad.

Su principal iniciativa es el economato cofrade, ubicado en la actualidad en la Alameda de Capuchinos, que permite a personas y familias acreditadas por las hermandades adquirir alimentos y productos básicos de higiene a precios muy reducidos. Los beneficiarios abonan el 25% del coste, mientras que el 75% restante es financiado por la cofradía que los acredita. Actualmente, más de 800 familias se benefician de este sistema.

Funcionamiento

Todas las tareas necesarias para el funcionamiento del economato son realizadas por un equipo de más de cien voluntarios, que colaboran en labores de atención al público, almacén, administración, reposición o asesoramiento profesional en áreas como fiscalidad, derecho o comunicación.

La Fundación Corinto la componen en la actualidad las cofradías de la Salud, Humildad, Salutación, Hueto, Prendimiento, Pasión, Dolores del Puente, Estudiantes, Cautivo, Rocío, Penas, Rescate, Sentencia, Fusionadas, El Rico, Paloma, Sangre, Expiración, Santa Cruz, Mena, Misericordia, Esperanza, Dolores de San Juan, Monte Calvario, Traslado, Amor, Piedad y Sepulcro, y las hermandades de gloria de las Vírgenes de la Cabeza y de Fátima, además de la Pollinica como asociada.

