Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cofrades y miembros de la Fundación Corinto. Sur

La Fundación Corinto elige nueva Comisión Ejecutiva para el próximo bienio

El patronato nombra a Javier Martín, hermano mayor del Rocío, como nuevo presidente de la entidad benéfico-asistencial de las cofradías de Málaga

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:43

Comenta

El Patronato de la Fundación Corinto, reunido en sesión ordinaria en el día el pasado lunes, ha elegido a su nueva Comisión Ejecutiva para los ... próximos dos años. El nuevo equipo estará presidido por Francisco Javier Martín, hermano mayor de la Cofradía del Rocío, del templo de San Lázaro. En esta nueva andadura le acompañarán Francisco Cidfuentes, hermano mayor de la Humildad, como vicepresidente; José Manuel Martín Román, hermano de la Humildad, como tesorero; Miguel Villar Carrasco, de los Estudiantes, como secretario; Manuel Carrión Ruiz-Escribano, de la Piedad, como vicetesorero; y Rocío Martín Delgado, también de los Estudiantes, como vicesecretaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  4. 4 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  5. 5 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  6. 6 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  7. 7 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  8. 8 Arrestan a un vecino de Gaucín por matar al novio de su exmujer y abandonar el cadáver en Alpandeire
  9. 9 «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años
  10. 10 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Fundación Corinto elige nueva Comisión Ejecutiva para el próximo bienio

La Fundación Corinto elige nueva Comisión Ejecutiva para el próximo bienio