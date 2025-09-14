Alfonso Crespo, párroco de San Pedro, designado pregonero de la Pura y Limpia Concepción

El pregón de la Pura y Limpia Concepción de María, exaltación mariana con gran tradición en la ciudad, ya tiene pregonero. La Archicofradía de los ... Dolores de San Juan, promotora de esta actividad literaria, ha comunicado que el encargado de pronunciar la 44 edición, que se celebra cada año en la antesala de la festividad de la Inmaculada Concepción, será el que fuera vicario general de la diócesis, Alfonso Crespo, en la actualidad, párroco de la iglesia de San Pedro, director espiritual de la Archicofradía de la Expiración y doctor en Teología Espiritual.

Este acto, uno de los más asentados en el calendario cofrade, se desarrollará el sábado 6 de diciembre, en la parroquia de San Juan, ante la imagen de la Virgen de los Dolores.

Alfonso Crespo Hidalgo (Fernán Núñez, Córdoba, 1948) fue ordenado sacerdote en 1975, en Córdoba, aunque recaló en la diócesis de Málaga en 1986 de la mano del obispo Ramón Buxarráis. Es licenciado en Teología Espiritual por el Instituto de Espiritualidad de la Pontificia Facultad Teológica del Teresianum y licenciado en Teología Moral por la Universidad Pontificia Gregoriana.

Tras su paso por parroquias en los distritos de Palma-Palmilla y Carretera de Cádiz, hoy ejerce su ministerio como párroco de San Pedro y es capellán del Centro de Acogida de Menores 'Ciudad de los Niños', que regentan los Hermanos Obreros de María.

Además, durante siete años, de 1992 a 1999, fue secretario general-canciller del Obispado; a partir de ese año, y hasta 2005 desempeñó el puesto de vicario general de la diócesis, con Antonio Dorado Soto como obispo. En 2015, el papa Francisco lo nombró Misionero, con motivo del Año Santo Extraordinario de la Misericordia.

Sus conocimientos de teología y su capacidad comunicativa le han hecho ser solicitado en numerosas diócesis para pronunciar charlas, conferencias y participar en congresos.

Por otra parte, destaca especialmente como servidor y formador de sacerdotes. No en vano, es llamado frecuentemente para dirigir tandas de ejercicios espirituales o jornadas de formación para los presbíteros. De hecho, el movimiento eclesial 'Regnum Christi' reconoció el pasado año a Alfonso Crespo por su labor de acompañamiento a los sacerdotes en el marco de los galardones 'Alter Christus', mediante el cual este instituto reconoce el papel de los sacerdotes en la Iglesia y en la sociedad.

Alfonso Crespo es, asimismo, un prolífico escritor. Sus dos últimas publicaciones han sido 'Dios también juega al fútbol: una lección de teología espiritual' y, con motivo del presente Jubileo, 'Jubileo 2025. Peregrinos de esperanza. Vivir y celebrar el Jubileo al ritmo del Año litúrgico'. Además, es autor de otros títulos como 'Querido Timoteo', '¡Ahí tienes a tu madre! María, maestra de espiritualidad' o 'Arriesga, la aventura del amor'. Igualmente, en 2016 fue finalista del Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística con el poema 'Me saciarás de gozo en tu presencia'.

Para el ámbito cofrade, Alfonso Crespo ha publicado en este 2025 'Ser cristiano, ser cofrade. Curso básico de formación cofrade', editado por la Archicofradía Sacramental de la Expiración con el objeto de formar a sus hermanos y a todos los cofrades que lo deseen, abordando temas esenciales vinculados con la manera de vivir la fe bajo el prisma cofrade.

Además, el próximo pregonero de la Pura y Limpia Concepción ha sido predicador de la Virgen de la Victoria, Patrona de Málaga y la diócesis, y dirigió el primer retiro sacerdotal diocesano.

44 ediciones

Con el que pronunciará el sacerdote Alfonso Crespo el próximo sábado 6 de diciembre, la Archicofradía habrá celebrado ya 44 ediciones del Pregón de la Pura y Limpia Concepción de María Santísima, exaltación mariana que tuvo su puesta de largo en 1982 con el texto pronunciado por el recordado archicofrade Antonio Garrido Moraga.

Desde entonces, han pasado por el atril inmaculista reconocidos laicos y clérigos que han disertado sobre María Inmaculada desde numerosos y variados prismas, conformando un corpus literario de singular valor en torno al Dogma Concepcionista.

Algunas de las firmas, ya desaparecidas, fueron el canónigo sevillano Manuel Garrido Orta (1983), José Luis Hurtado de Mendoza (1986), Alberto Jiménez Herrera (1988), Jesús Saborido (1991), Jesús Castellanos (2000) –con el que Alfonso Crespo tuvo gran amistad, oficiando su Misa Corpore in Sepulto en la iglesia de Santo Domingo el jueves 13 de septiembre de 2012–, el obispo Antonio Dorado Soto (2004), fray José Luis Zurita (2007) o el arzobispo Carlos Amigo Vallejo (2021).