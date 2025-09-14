Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Virgen de los Dolores de San Juan, ataviada para la festividad de la Inmaculada Concepción. Sur

Alfonso Crespo, párroco de San Pedro, designado pregonero de la Pura y Limpia Concepción

La exaltación, que organiza la Archicofradía de los Dolores de San Juan en su 44 edición, se celebrará el sábado 6 de diciembre

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:29

El pregón de la Pura y Limpia Concepción de María, exaltación mariana con gran tradición en la ciudad, ya tiene pregonero. La Archicofradía de los ... Dolores de San Juan, promotora de esta actividad literaria, ha comunicado que el encargado de pronunciar la 44 edición, que se celebra cada año en la antesala de la festividad de la Inmaculada Concepción, será el que fuera vicario general de la diócesis, Alfonso Crespo, en la actualidad, párroco de la iglesia de San Pedro, director espiritual de la Archicofradía de la Expiración y doctor en Teología Espiritual.

