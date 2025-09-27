La Agrupación de Glorias de Málaga suma una nueva hermandad

La Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria de Málaga cuenta desde ahora con una nueva corporación agrupada. Se trata de la Cofradía de ... Esclavos y Labradores de la Santísima Virgen de Gracia, patrona principal de Archidona y su comarca y alcaldesa perpetua de la ciudad, cuyo icono mariano, una pintura sobre sarga de estilo bizantino, cuenta con una devoción de más de 500 años.

La entidad agrupacionista ha oficializado el ingreso de esta hermandad de la provincia este viernes, después de haber examinado la solicitud presentada por esta corporación y tras obtener el visto bueno de la autoridad eclesiástica. Según ha explicado la Agrupación, la decisión responde «al compromiso demostrado por dicha hermandad con los fines espirituales, devocionales y culturales que inspiran la labor de esta Agrupación, así como al cumplimiento de los requisitos establecidos en nuestros estatutos».

Resuelta la petición y notificada su aprobación, la institución aglutinadora de hermandades de carácter letífico de Málaga recibe «con sincera alegría y fraternal espíritu cristiano», a esta hermandad archidonense «a la que abrimos nuestras puertas y corazones, confiando en que su presencia vendrá a enriquecer la vida cofrade de nuestra ciudad y a estrechar aún más los lazos de unidad entre las hermandades de Gloria de Málaga», ha indicado la Agrupación en un comunicado, finalizada la sesión ordinaria de junta de gobierno celebrada este viernes, 23 de septiembre.

Con la incorporación de la Hermandad de la Virgen de Gracia de Archidona al seno de la Agrupación de Glorias de Málaga, la entidad que preside Victoria Eugenia Ribes pasa a contar desde este momento con 24 corporaciones letíficas. Estas son las hermandades de la Virgen del Carmen de El Perchel, Huelin, El Palo, Pedregalejo, Colonia de Santa Inés, Olías y La Carihuela, María Auxiliadora, Rosario de Santo Domingo, Divina Pastora, Candelaria, Virgen de las Cañas, Nuestra Señora de Fátima, Rocío de Málaga y Rocío-La Caleta, San Antonio Abad de Churriana, Virgen de la Alegría, Araceli, Rosario de El Palo, Virgen de la Cabeza, Santos Patronos, La Sierra, San Isidro Labrador y Virgen de Gracia, la última en incorporarse, la segunda que se encuentra establecida fuera de la capital malagueña, como también ocurre con la Virgen del Carmen de La Carihuela, en Torremolinos, y la primera cofradía que entra en la Agrupación bajo el mandato de Victoria Eugenia Ribes, cuya junta de gobierno tomó posesión el pasado mes de febrero.