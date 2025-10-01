Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Alegría, en un momento de la entrevista

Carlos Alegría, en un momento de la entrevista Pedro J. Quero

Carlos Alegría, jefe del servicio de Aparato Digestivo del grupo HM en Málaga

Sobrecrecimiento bacteriano (SIBO)
«El riesgo de autodiagnosticarte de SIBO es que puede haber una enfermedad grave de base que estamos pasando por alto»

«Yo no aconsejo comprarse un test en la farmacia si se tienen síntomas, porque la prueba la tiene que interpretar un médico»

Ana Barreales

Ana Barreales

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:15

No hay más que echar un vistazo a las redes sociales para oír hablar a personas que dicen que tienen la tripa hinchada y molestias ... digestivas a causa del SIBO o sobrecrecimiento bacteriano. Síntomas tan frecuentes como hinchazón abdominal, gases, estreñimiento o diarrea son comunes a muchas enfermedades digestivas: desde leves hasta muy graves. «El riesgo de autodiagnosticarse de SIBO es que puede haber una enfermedad de base mucho más importante que estamos pasado por alto», advierte Carlos Alegría, jefe del servicio de Aparato Digestivo del grupo HM en Málaga

