Los niños y adolescentes empiezan cada vez antes a practicar deporte y lo hacen de forma bastante especializada, centrándose en una sola actividad. Para Abel ... Gómez, traumatólogo deportivo y cirujano ortopédico de HM Hospitales, éstas son dos de las causas por las que están viendo más lesiones y más graves en menores deportistas: «Hay una 'profesionalización' de los deportes en niños muy pequeños, que en lugar de practicar varios se centran en uno solo. Lo ideal es que a edades tempranas hagan diferentes actividades, con prudencia y con sensatez, porque además es algo que les servirá para conseguir un buen desarrollo psicomotor«.

-¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en chicos que hacen deporte?

-Las lesines más frecuentes son sobre todo las fracturas, que en niños son especiales al estar el hueso todavía en crecimiento. Está aumentando el número de entrenamientos y estamos viendo en consulta otras lesiones que no eran tan frecuentes a esa edad, como los esguinces y las lesiones musculares.

«Hay niños con 6 ó 7 años que entrenan fútbol 3 ó 4 días a la semana, incluso en sesiones dobles, y luego juegan el fin de semana»

-¿Cuál es la causa?

- Ñiños cada vez más pequeños se especializan en un tipo de deporte y lo practican de manera más profesional. Con 6 ó 7 años entrenan fútbol 3 ó 4 días a la semana, incluso en sesiones dobles, y luego juegan el fin de semana… esto hace que haya más lesiones a esa edad que antes no veíamos.

-¿Hay algún deporte que preocupe especialmente?

-Sí, aquellos en los que los niños tienen que pivotar y girar: el fútbol, el baloncesto, el voleibol, el balonmano...

-¿Hay diferencia entre los niños y las niñas a la hora de lesionarse?

-La probabilidad de que se rompan un hueso es la misma en ambos, pero sí hay ciertas lesiones, como algunas de rodilla o de hombro, para las que el sexo femenino tiene factores predisponentes.

- ¿Por qué?

-Las chicas tienen una morfología de los miembros inferiores que les permite dar luz y eso es una ventaja para el parto, pero también tiene otros inconvenientes, como son el que sean más frecuente este tipo de lesiones.

-¿Qué papel juegan la sobrecarga y la falta de descanso en el aumento de las lesiones?

- Si practican más deporte y tienen menos recuperación es más probable que se lesionen que si hacen deporte de manera prudente, sin sobrecargas y sin llevar al límite el cuerpo a edades tan tempranas.

Lo prudente en niños sería entrenar no más de dos o tres días a la semana, una hora y media o dos horas, y el partido de competición el fin de semana

¿Cuántos entrenamientos de fútbol o baloncesto a la semana serían prudentes para niños en edad de crecimiento?

-Dos o tres días a la semana de actividad física de una hora y media o dos horas y el partido de competición el fin de semana. Lo que no veo lógico a lo mejor es un entrenamiento muy intenso para ese niño y que después el fin de semana juegue con el equipo de su categoría y con la categoría superior… creo que con eso estamos perdiendo un poco el fundamento del deporte.

-Las lesiones del ligamento cruzado anterior han aumentado ¿por qué?

-Es verdad que cada vez aparecen más lesiones graves como esta a edades más tempranas. Es algo que estamos estudiando, pero un motivo es la profesionalización de los deportes desde edades muy tempranas: los niños practican un solo deporte, durante mucho tiempo. Otra causa es que, generalmente, ya no hacen varios deportes. Antes, cuando yo era pequeño, jugábamos a muchos deportes y eso mejoraba tu desarrollo psicomotriz y tu coordinación. Pero hoy día no; se centran en uno, y estamos viendo que eso es algo que parece tener relación con estas lesiones».

«Entre los 8 ó 12 años es conveniente que hagan varios deportes y a partir de los 13 ó 14 años a lo mejor se pueden centrar en uno concreto»

-Entonces ¿Habría que diversificar un poco más la actividad deportiva?

-Sí. Entre los 8 ó 12 años es conveniente que hagan varios deportes y a partir de los 13 ó 14 años a lo mejor se pueden centrar en uno concreto.

- ¿Cómo se diagnostica una lesión de ligamento cruzado anterior y qué síntomas tiene?

-Generalmente se diagnostica muy fácil porque el paciente te lo explica muy bien: se tiene que quedar quieto, no puede continuar su actividad deportiva, la rodilla se inflama muy rápido y muy pronto y en la exploración es muy llamativa, porque desde los primeros días ya se ve la inestabilidad que presenta la rodilla.

-Junto con otros médicos has liderado una técnica especial para tratar esta lesión de ligamento cruzado anterior en chicos en edad de crecimiento ¿por qué se trata de forma diferente a cuando ocurre en adultos?

-No podemos hacer la reconstrucción del ligamento cruzado anterior igual que en un adulto porque el hueso del niño tiene que seguir creciendo, tanto en longitud como en el plano coronal frontal y que la pierna no se vaya ni a la izquierda ni a la derecha, por eso tenemos especial cuidado con esta estructura. Desde que empecé traumatología veía que las técnicas que se hacían en niños eran un poco complicadas. Entonces, he tenido la inquietud de estar en muchos centros formándome y he ido intentando coger lo mejor de cada sitio; Hay una técnica que llevamos haciendo unos 6 años en Málaga y publicamos en una revista en una revista científica muy importante en la que se ve que la técnica funciona muy bien y que no hay casos de alteraciones de crecimiento con un índice de rotura muy bajo.

-Hasta ahora o se le operaba con muchas dificultades o se les recomendaba que bajaran mucho el ritmo deportivo...

-Claro, eran técnicas que a alguien no habituado le costaba mucho realizar y lo más sensato era esperar a que el niño terminara de crecer para poder hacer la técnica segura o enviar al niño a algún centro más especializado en este tipo de lesiones.

-¿Los niños operados con esta técnica pueden competir luego con normalidad?

-Sí. Pueden competir y los niños vuelven a su actividad deportiva previa, aunque tenemos pocos que se hayan lesionado en la adolescencia o la preadolescencia que después hayan llegado a la élite profesional. Operamos para que la rodilla quede estable y el chico pueda hacer su vida normal sin ninguna limitación, porque se ha visto que los chicos que no se operaban desarrollaban muchos problemas en los años posteriores.

-¿Qué consejo darías a los padres que quieren que sus hijos hagan deporte sin lesionarse?

-Mi recomendación es que hagan deporte con prudencia y con sensatez, y que a edades tempranas los niños se desarrollen en varios deportes, que no se centren solo en uno,que es algo que les servirá para conseguir un buen desarrollo psicomotor.