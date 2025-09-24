Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Abel Gómez

Abel Gómez Pedro J. Quero

Abel Gómez, Traumatólogo deportivo y cirujano ortopédico de HM Hospitales

Lesiones en niños y adolescentes deportistas
«Para prevenir lesiones los niños tienen que hacer varios deportes y no centrarse en uno solo»

«La operación del ligamento anterior cruzado hay que hacerla de forma diferente en chicos que están creciendo y hemos desarrollado una técnica que funciona muy bien»

Ana Barreales

Ana Barreales

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:12

Los niños y adolescentes empiezan cada vez antes a practicar deporte y lo hacen de forma bastante especializada, centrándose en una sola actividad. Para Abel ... Gómez, traumatólogo deportivo y cirujano ortopédico de HM Hospitales, éstas son dos de las causas por las que están viendo más lesiones y más graves en menores deportistas: «Hay una 'profesionalización' de los deportes en niños muy pequeños, que en lugar de practicar varios se centran en uno solo. Lo ideal es que a edades tempranas hagan diferentes actividades, con prudencia y con sensatez, porque además es algo que les servirá para conseguir un buen desarrollo psicomotor«.

