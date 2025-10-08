Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Ángel Cilveti, en un momento de la entrevista

Ángel Cilveti, en un momento de la entrevista Pedro Quero

Ángel Cilveti, Jefe del servicio de Oftalmología de Vithas Xanit Internacional

Cataratas
«Podemos corregir cataratas y presbicia en la misma intervención en pacientes en torno a los 60 años»

«Las personas con cataratas empiezan a tener una sensación de deslumbramiento con las luces, a ver los colores diferentes y a medida que va avanzando una especie de visión borrosa»

Ana Barreales

Ana Barreales

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Ya no hay que esperar a no ver casi nada para operar una catarata. La cirugía se ha perfeccionado mucho y hoy día se intervienen ... cuando el paciente tiene una calidad visual que le empieza a afectar a su vida cotidiana. «En pacientes que tienen presbicia y ya en torno a los 60, con algún grado de catarata aunque sea mínima, podemos incluso en la misma intervención ponerles una lente que corrija las dos cosas», explica Ángel Cilveti, jefe del servicio de Oftalmología de Vithas Xanit Internacional .

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  2. 2 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  3. 3 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  4. 4 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  5. 5 Un tren de Málaga a Sevilla, obligado a hacer dos escalas por tener los baños rotos
  6. 6 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  7. 7 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  8. 8 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  9. 9 La caída «a plomo» del forjado de un edificio en obras en Madrid deja, al menos, dos muertos
  10. 10

    Primeros cortes de tráfico en Gamarra para construir la estación del metro de La Trinidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Podemos corregir cataratas y presbicia en la misma intervención en pacientes en torno a los 60 años»