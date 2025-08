La cirugía es el único tratamiento que hay para las cataratas, una alteración del cristalino que, generalmente por la edad, se vuelve más opaco. Con ... las nuevas tecnologías la intervención ha cambiado radicalmente: «Antes no se operaban hasta que el paciente veía muy mal y ahora, con las nuevas técnicas, es mejor operarlas antes que después», explica Enrique Aguado, oftamólogo de Oftalvist y del Hospital Universitario HLA El Ángel .

-¿Qué son las cataratas y por qué se producen?

-Tenemos una lente natural que se llama cristalino, que es muy transparente y que se encarga de enfocar las imágenes para verlas nítidas en la retina. La catarata se produce cuando, generalmente por la edad, deja de ser transparente, se vuelve más opaca y amarillenta y no deja pasar bien la luz.

–¿Y eso nos va a pasar a todos?

–A la mayoría, el 98% de las cataratas están relacionadas con la edad. Hay pacientes con cataratas con 59 años y otros que a los 68 prácticamente no tienen, pero como norma general a los 65 ya empiezas a tener un poquito de catarata y a notar que ves peor de noche, o al leer. El síntoma no es ni que te pica el ojo, ni que te molesta, ni que ves moscas, sino que pierdes visión, algo que se nota sobre todo de lejos, al conducir de noche, que es un síntoma muy frecuente. Lo principal es que no ves como antes.

–¿Y no se puede corregir con unas gafas?

–Se puede corregir, pero de una manera circunstancial. Cuando tienes una catarata se está modificando la graduación del paciente y se pueden hacer unas gafas que le sirvan durante 5 o 6 meses. Pero la catarata sigue su proceso de avance y va a seguir perdiendo vista.

–¿Cómo evolucionan a lo largo de los años?

–No todas son iguales, pero normalmente en 3 o 4 años ya empiezas a notar una pérdida de visión más grande. No hay tratamiento farmacológico, porque es un problema de envejecimiento del cristalino. Cuando empecé, hace muchísimos años ya, operábamos las cataratas cuando estaban muy hechas. Y es más, se decía: no te operes hasta que veas muy mal. Eso ha cambiado radicalmente: es mejor operarlas antes que después, porque con las nuevas técnicas la recuperación visual va a ser mucho más rápida si la catarata no está muy avanzada. Utilizamos ultrasonidos para disolver el cristalino y luego aspirarlo y si tenemos que utilizar demasiados ultrasonidos para remover esa catarata, las estructuras alrededor del cristalino se van a afectar más que si usamos pocos ultrasonidos.

–¿Y por qué antes se consideraba mejor esperar?

–No se disolvía el cristalino, sino que prácticamente se sacaba entero y cuanto más dura estaba la catarata con más facilidad se hacía esto.

–¿Cómo es la operación y la recuperación? ¿Qué técnicas hay?

–Básicamente este cristalino que ya no es transparente y ya no nos sirve porque no hace su función bien lo quitamos y lo sustituimos por una lente artificial que llamamos lente intraocular. La operación dura unos 10 o 15 minutos, se hace con anestesia local, con gotas, no necesita ingreso, y al ratito de terminar el paciente se va para casa. Normalmente hacemos primero un ojo y a la semana siguiente el otro.

–¿Por qué se hace primero un ojo y luego otro?

–Por precaución. Al ser un procedimiento intraocular, quiere decir que nos tenemos que meter dentro del ojo para quitar ese cristalino y colocar una lente, por lo que hay más riesgo de infección que, por ejemplo, en una operación de miopía con láser ,que no tenemos que abrir el ojo y el riesgo de infección es mucho menor.

–¿Y luego hay que estar con el ojo tapado?

–No, no tapamos el ojo. El paciente simplemente puede ir simplemente con unas gafas de sol. Como utilizamos una luz muy intensa sale del quirófano deslumbrado y poco a poco va recuperando esa visión. Tiene que ponerse gotas de antibióticos y antiinflamatorios y no mucho más. A los 15 días una persona que trabaja, por ejemplo, puede estar en su oficina sin ningún problema.

–¿En la misma operación se puede corregir la presbicia?

–En casi todos los casos. En el estudio preoperatorio explicamos al paciente que tenemos una lente normal, que se llama monofocal, que sólo corrige la visión de lejos, y esa ha sido la tradicional. En la Seguridad Social es la lente estándar: corrige la visión de lejos, pero de cerca se ve igual que antes, incluso a veces peor, porque hay gente miope que veía bien de cerca y mal de lejos. Pero tenemos otras lentes que ponemos al 80-90% de los pacientes que corrigen la visión de lejos, la visión intermedia, que es muy importante en la vida actual con tantas pantallas, y la visión cercana.

–¿Eso se puede hacer en todos los pacientes?

–En la mayoría sí podemos poner este tipo de lentes, en unos ojos normales y que no tengan otro tipo de lesión, como una degeneración macular o una lesión en la córnea.

–¿Tras la operación se puede volver a tener cataratas?

–No. La catarata está radicada en el cristalino, así que una vez que quitamos el cristalino no puede haber ya catarata, evidentemente. Lo que sí puede ocurrir, prácticamente en un 40% de los pacientes, es que por detrás de la lente intraocular crecen unas células y entonces se vuelve a opacificar. Tienes los mismos síntomas de la catarata, pero son de otro origen. Eso se corrige con un láser, en consulta y en dos minutos. De hecho, para que lo entiendan los pacientes lo llamamos ensuciar la lente y limpiar la lente.

–Hay personas que no se adaptan a las gafas para ver de cerca y de lejos. ¿Pasa también con estas lentes multifocales?

–No tiene nada que ver. Las gafas progresivas requieren unos movimientos de cabeza para ver por la parte de arriba y por la de abajo. Con la lente multifocal se mira de forma natural y no necesitas hacer nada para mirar de cerca y de lejos.

– ¿Algún consejo?

–Nosotros hacemos la cirugía de cataratas con un láser de femtosegundo. De hecho, Oftalvist fue el primero en España que adoptó esta técnica hace ya mucho tiempo. Es un láser específico para cirugía de cataratas que permite que tres pasos de la operación los haga el láser, en vez de hacerlos manualmente. Entonces, eso te da una precisión en todas las maniobras que haces al poner estas lentes y facilita mucho la cirugía de cataratas, sobre todo en casos más complicados.