Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pop up en Marbella a favor de las Hermanitas de los Pobres en Ronda

Se celebrará los días 15 y 16 de agosto en el colegio San José de Guadalmina

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:52

Compras originales que además aportan un granito de arena a buena causa. Esas son las bases de Pop Up Chic, que vuelve a Guadalmina este ... mes. Podrá visitarse el viernes 15 y el sábado 16 en un nuevo espacio, el patio del colegio San José, donde habrá aparcamiento para los asistentes y una food-truck para reponer fuerzas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  4. 4 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  5. 5 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito
  6. 6

    Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad
  7. 7 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  8. 8 El Málaga-Betis, 17 minutos detenido por una parada cardiorrespiratoria en la grada
  9. 9

    El Málaga y Larrubia desatan la ilusión en La Rosaleda
  10. 10 Adiós a las gafas para la presbicia durante unas horas gracias a unas gotas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pop up en Marbella a favor de las Hermanitas de los Pobres en Ronda

Pop up en Marbella a favor de las Hermanitas de los Pobres en Ronda