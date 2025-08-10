Pop up en Marbella a favor de las Hermanitas de los Pobres en Ronda

Compras originales que además aportan un granito de arena a buena causa. Esas son las bases de Pop Up Chic, que vuelve a Guadalmina este ... mes. Podrá visitarse el viernes 15 y el sábado 16 en un nuevo espacio, el patio del colegio San José, donde habrá aparcamiento para los asistentes y una food-truck para reponer fuerzas.

El horario para disfrutar de esta iniciativa es de doce de la mañana a nueve de la noche, aunque la hora de cierre es flexible, y durante los dos días de celebración se podrá disfrutar de las creaciones de 30 diseñadores de distintos puntos de España.

En los distintos stands habrá moda para ellos y ellas, decoración, arte, artículos de deporte, bisutería y complementos de todo tipo, entre otras opciones. Parte de la recaudación se destinará a las Hermanitas de los Pobres de Ronda.

La de Marbella será la única parada en Andalucía de este verano de la gira de Pop Up Chic, proyecto fundado por María Eugenia Fernández-Shaw, Rocío Padura y Rocío Galatas.