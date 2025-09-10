Mercadillos en Málaga en el segundo fin de semana de septiembre

Comprar mientras se disfruta de un buen bocado o de un pasacalles en directo. En Málaga la mezcla de compras y gastronomía se dará en ... varias de las citas de este fin de semana. Por ejemplo, tanto el viernes como el sábado Guaro celebra su popular festival de la Luna Mora, que entre otras actividades ofrece un gran bazar andalusí.

En las mismas fechas se celebra el Campero Fest en Málaga Fórum, que además de buscar el mejor bocadillo ofrecerá, entre sus planes alternativos, un gran mercadillo.

Además, el domingo habrá una nueva edición del Zoco de Muelle Uno, que será de las 11 a las 19 horas y que se celebrará en paralelo al Mercado de Verano, que se despedirá ese día tras haber abierto diariamente de 11 a 23 horas en los últimos meses.

También el domingo 14 dirá adiós la pop up de Valentino Beauty dedicada a la icónica colección de fragancias Born in Roma que se ha venido celebrando este verano en los jardines del hotel Puente Romano, en Marbella.