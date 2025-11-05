Outlet, juguetes antiguos y gastronomía en los mercadillos de este segundo fin de semana de noviembre en Málaga

La ruta de compras de este fin de semana en Málaga tiene una parada destacada en el Palacio de Congresos de Torremolinos, que acoge del ... viernes al domingo la feria Stock! Outlet Málaga. Durante tres días ofrecerá miles de artículos de distintos sectores con descuentos de hasta el 80% según anuncian. Más detalles

Además, diversas celebraciones que coinciden en estos días en la provincia ofrecerán también mercados para adquirir productos, principalmente gastronómicos, como es el caso de la Fiesta de la Castaña de Alcaucín (el sábado), el Mercado Moscatel de Almáchar (domingo) o la Fiesta del Conejo de Parauta, que se desarrollará del viernes al domingo.

En la capital, el sábado Málaga Factory (parque comercial Málaga Nostrum) ofrece una mezcla de nostalgia y diversión con la Feria de Coleccionismo de Juguetes Antiguos y Slot & Scalextric Experience, que se celebrará de las 11 a las 21 horas. Con entrada gratuita, podrán encontrarse ediciones limitadas y ofertas en marcas como Scalextric, Hot Wheels, Lego, Nancy, Tente o Exin.

Por su parte, también el día 8 la asociación Guadalhorce Ecológico llevará su mercadillo al paseo Reding, en La Malagueta, mientras que el domingo la cita se pasará al bulevar de La Cala de Mijas. En ambos escenarios el horario es de 9 a 14 horas.

El domingo habrá una nueva edición del Zoco de Muelle Uno, que será de las 11 a las 19 horas y que se celebrará en paralelo al Mercado de Otoño, abierto hasta el próximo 16 de noviembre todos los días, de 10 a 22 horas.