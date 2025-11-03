La feria Outlet Málaga vuelve al Palacio de Congresos de Torremolinos este fin de semana

Moda para todos, accesorios, decoración para el hogar, gadgets, artículos y complementos deportivos y así hasta miles de artículos más. La feria Stock! Outlet Málaga ... vuelve este fin de semana, y se celebrará en el Palacio de Concgresos de Torremolinos.

La cita es del 7 al 9 de noviembre en horario de 10 a 21 horas, y anuncian que ofrecerán descuentos de hasta el 80% en los diferentes productos. La entrada cuesta 2 euros (gratis para menores de 12 años) y hay aparcamiento gratuito en el recinto.

En este gran outlet también habrá stands de cosmética y maquillaje de primeras marcas y complementos como gafas de sol, bisutería, bolsos y mochilas o joyería. Además, por asistir se puede participar en el sorteo de 500 euros para gastar en los distintos expositores, según anuncian.