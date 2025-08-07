Mucha gastronomía en la agenda de mercadillos de este fin de semana de julio en Málaga

La artesanía se reparte por Málaga capital y provincia en la agenda de mercadillos de este fin de semana. Por un lado, Iznate celebra el ... sábado su Día de la Uva Moscatel, que incluirá entre sus actividades un mercadillo gastro-artesanal. También en Jubrique se podrá disfrutar de otro bazar el sábado dentro del II Festival de Poesía y Música Abolongo, y en El Morche (Torrox) hasta el domingo también se podrán visitar expositores en la programación del evento 'Sabores del mundo sobre ruedas'.

Siguiendo con gastronomía, la asociación Guadalhorce Ecológico llevará a sus productores al Paseo de Reding (junto a la plaza de toros La Malagueta) de 9 a 14 horas, mientras que el domingo la cita con los productos naturales será a la misma hora en el bulevar de La Cala de Mijas.

Por su parte, el domingo Muelle Uno organiza su Zoco Maravilla de 12 a 19 horas, que se celebrará en paralelo al Mercado de Verano, abierto todos los días hasta el 14 de septiembre de 11 a 23 horas. Y también hasta esa fecha, diariamente continúa en los jardines del hotel Puente Romano, en Marbella, una pop up de Valentino Beauty dedicada a la icónica colección de fragancias Born in Roma, que aterriza por segundo año consecutivo en este exclusivo enclave.