El Galeón Andalucía visitará la próxima semana el puerto deportivo de Benalmádena y será la última oportunidad de subir a bordo
Se podrá visitar en el puerto deportivo del 24 de octubre al 2 de noviembre
SUR
Viernes, 17 de octubre 2025, 11:32
El Galeón Andalucía visitará la próxima semana Benalmádena (Málaga) y atracará en el puerto deportivo. Los visitantes podrán descubrir cómo era la vida a bordo ... de estos barcos que conectaban continentes y exploraban nuevos mundos. Con cinco cubiertas accesibles al público, el Galeón Andalucía se convierte en un museo flotante que transporta a sus visitantes a la época de los grandes descubrimientos.
El Galeón Andalucía ha vuelto a España tras más de seis meses recorriendo puertos de toda Europa donde sus cubiertas han sido visitadas por más de 200.000 personas. A principios del año que viene el Galeón Andalucía cruzará el Atlántico y comenzará una gira americana, por lo que será la última oportunidad para subirse a bordo. Será durante los días 24 de octubre al 2 de noviembre en horario de 10.00 h. a 18.30 horas de manera ininterrumpida.
Fecha: 24 de octubre al 2 de noviembre
Lugar: Puerto deportivo de Benalmádena
Horario: 10.00h. a 18.30h.
Tickets: adultos: 10€ / Niños (5- 10 años): 5€ / 25€ Familias (2 adultos + hasta 3 niños de entre 5- 10 años). Gratis para menores de 5 años, que deberán ir acompañados por un adulto.
Visita Guiada Colegios y Asociaciones: 5€ (1 profesor gratis cada 10 niños) Mayores de 10 años 10€. Concertar a través de: ecampos@velacuadra.es // Tfno. +34 954 09 09 56
Puntos de venta: en el barco o en la web: tickets.velacuadra.es
