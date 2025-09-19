Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

'La casa Guinnes', del creador de 'Peaky Blinders', llega a Netflix esta semana. RC

Las series que se estrenan esta semana

Netflix saca la artillería pesada con 'La casa Guinnes', su nueva 'Peaky Blinders', y el 'thriller' 'Incontrolables protagonizado por Toni Colette

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:43

Los próximos días están cargados de novedades muy interesantes en las plataformas de 'streaming', con títulos que prometen mantener al espectador pegado a la pantalla. ... Netflix sigue con su tendencia a dejar sus mejores estrenos para otoño y esta semana saca la artillería pesada con la llegada de 'Incontrolables', un nuevo 'thirller' protagonizado por Toni Colette, y la esperada 'La casa Guinnes', del creador de 'Peaky Blinders' y con toques que mezclan a los de Birmingham con 'Succession'. Apple TV+ también estrena la nueva temporada de su aclamada 'Slow Horses' y HBO Max apuesta por 'Pubertat', creada y dirigida por Leticia Dolera.

