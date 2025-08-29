Las series que se estrenan esta semana

Sequía de títulos para el comienzo de septiembre en las plataformas de 'streaming' que operan en nuestro país. Un drama histórico, varios thrillers y una ... serie de animación ambientada en el mundo Pokémon, que regresa con su segunda temporada a Netflix, componen la oferta más bien escasa de series para estos primeros días del mes. ¿La más importante? Pues posiblemente 'Dos tumbas', una oscura ficción creada y escrita por el trío que está detrás del seudónimo Carmen Mola y que desembarca en Netflix el 29 de agosto.

Rey y conquistador (HBO Max, 28 de agosto)

Drama histórico basado en las figuras Harold de Wessex y Guillermo de Normandía, la serie, escrita por Michael Robert Johnson, uno de los autores del 'Sherlock Holmes' de Robert Downey Jr., es la historia de un enfrentamiento que definió el futuro de un país y de un continente durante mil años, cuyas raíces se remontan a décadas atrás y se extienden a través de dos dinastías familiares interconectadas, que luchan por el poder en dos países y un mar embravecido. Harold de Wessex y Guillermo de Normandía eran dos hombres destinados a encontrarse en la batalla de Hastings en 1066; dos aliados sin ambiciones sobre el trono inglés, que se vieron obligados por las circunstancias y la obsesión personal a librar una guerra por la corona. James Norton y Nikolaj Coster-Waldau se meten en la piel del conde de Wessex y el duque de Normandía, respectivamente, en estos ocho episodios.

Dos tumbas (Netflix, 29 de agosto)

Dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, el caso se da por cerrado por falta de pruebas y sospechosos. La abuela de una de las dos jóvenes, Isabel (Kiti Mánver), sin nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley. Isabel hará todo lo que sea necesario para descubrir la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche y lo que comienza como la búsqueda de un culpable pronto se convertirá en una historia de venganza. Esta ficción de tres únicos episodios ha sido creada por Agustín Martínez -ojo, que el escritor está de estreno por partida doble porque es el creador de 'La caza'-, con guiones de Jorge Díaz y Antonio Mercero (los tres autores detrás del colectivo Carmen Mola) y está dirigida por Kike Maíllo. Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian completan los principales rostros del reparto.

Los misterios de Murdoch (Paramount Network, 1 de septiembre)

Con un doble episodio se estrenará la decimoséptima temporada de 'Los Misterios de Murdoch'. El incansable William ahondará en los casos de homicidio más peculiares de la ciudad de Toronto como el asesinato del sospechoso de robar la Mona Lisa, la extraña muerte de un profesor de ciencias, y un crimen perpetuado por una presencia fantasmal. Por si fuera poco, en esta nueva temporada Murdoch y Ogden serán víctimas de un secuestro. ¿Conseguirán escapar sanos y salvos ambos inspectores?

Virdee (Filmin, 2 de septiembre)

El escritor A. A. Dhand adapta a la televisión su propia novela policial 'City of Sinners', en esta serie de la BBC sobre la identidad, la familia y el deber en una multirracial ciudad de Bradford. Con un tema principal a cargo de Hans Zimmer, la serie de seis episodios sigue los pasos de Hardeep 'Harry' Virdee, uno de los detectives más brillantes de la policía de Bradford. Felizmente casado con Saima, una enfermera musulmana con la que tiene un hijo, Virdee ha sido repudiado por su padre, un sikh integrista que nunca aceptó su boda con una mujer musulmana. En este contexto, el agente debe lidiar con el grave problema de la aparición de un asesino en serie que tiene como dianas a personas de la comunidad indo-pakistaní.

Los casos de Pearl Nolan (Calle 13, 3 de septiembre)

Llega a Calle 13 la tercera temporada de 'Los casos de Pearl Nolan'. En esta ficción procedimental, la propietaria de un restaurante local, Pearl Nolan, crea una agencia de detectives después de recibir entrenamiento policial en una carrera anterior. Pronto se ve envuelta en su primer caso cuando descubre el cuerpo de un amigo cercano, Vinnie.

La caza. Irati (Movistar Plus+, 4 de septiembre)

La cuarta temporada de 'La caza', la ficción que echó a andar a raíz de 'Monteperdido', la novela de Agustín Martínez, transcurre en la selva de Irati (Navarra). Un equipo de la UCO se traslada hasta allí cuando los habitantes de una pequeña aldea descubren el cadáver de una mujer asesinada. En esta ocasión, el teniente Ernesto Selva trabajará a las órdenes de Gloria Mencía, una joven inspectora que ha sabido ganarse la confianza del coronel Figueroa. El teniente ha perdido la ilusión por su trabajo y piensa en dejar el cuerpo, pero Ernesto no cuenta con la incorporación de Sara Campos que, después de perder a Víctor (su expareja), completó su formación académica y ahora trabaja como psicóloga en la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil. La ayuda de Sara será clave, pues los misteriosos asesinatos y las desapariciones se siguen sucediendo en Irati y, por primera vez, nuestros investigadores barajan la idea de un nuevo asesino en serie que se esconde en lo más profundo de un bosque inmenso rodeado de historias y viejas leyendas. Megan Montaner y Félix Gómez protagonizan esta ficción junto Silvia Alonso, Roger Casamajor, Ángela Cremonte y Eloy Azorín, entre otros.

La conserje Pokémon (Netflix, 4 de septiembre)

Los amantes del 'stop motion', la animación fotograma a fotograma, están de enhorabuena. Se estrena la segunda temporada de 'La conserje Pokémon'. De corte infantil, la serie continuará narrando las aventuras en un pequeño hotel para Pokémon, ubicado en una isla remota en medio del mar.