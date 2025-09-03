Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Natasha Lyonne da vida a Charlie Cale. Peacock

'Poker Face' sigue tras la pista de 'Colombo'

Tras un comienzo renqueante, la espera ha valido la pena. La segunda temporada del estupendo procedimental de Rian Johnson, protagonizado por Natasha Lyonne, recupera la frescura y el ingenio de la entrega anterior

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:01

Dos años han transcurrido desde que viera la luz la primera temporada de 'Poker Face' en SkyShowtime. A falta de un episodio para llegar a ... su conclusión, puede decirse que la espera ha merecido la pena, incluso a pesar de que esta nueva entrega da comienzo de forma algo renqueante. La causa es difícil de entender porque la ficción creada por Rian Johnson, responsable de la franquicia 'Puñaladas por la espalda', es un procedimental, una de esas series con capítulos autoconclusivos cocinadas para que un espectador pueda ver un episodio sin necesidad de seguir una trama de largo recorrido, aunque la haya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

