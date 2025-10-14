Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de 'Silencio'. RC

La nueva serie de Eduardo Casanova: una familia de vampiras con diálogos desternillantes

La última propuesta del actor y director, cuya voz personal va tomando cuerpo, es original y sorprendente. Con apenas tres capítulos, llama poderosamente la atención.

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 14 de octubre 2025, 17:16

Comenta

El pasado domingo, al caer la noche, poco después de otorgar un merecidísimo premio honorífico almítico Joe Dante, el festival de Sitges, quizás el más ... importante del mundo en temática fantástica, acogió el preestreno de 'Silencio', la nueva apuesta, esta vez en formato serie, de Eduardo Casanova, el enfant terrible del cine nacional, tal y como lo presentaron en directo en el propio evento catalán. A una hora vespertina, que no impidió que el gran auditorio del Meliá, centro neurálgico del certamen especializado, contara con una numerosa audiencia, se proyectaron los tres episodios, de poco más de 20 minutos de duración cada uno, de una primera temporada que sorprendió, para bien, a la platea, poblada de mentes inquietas adictas a la cinefagia.

