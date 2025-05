'Infiel': el precio de intentar revivir (otra vez) un guion de Bergman

Carlos G. Fernández Lunes, 5 de mayo 2025, 10:31 Comenta Compartir

Esta serie, difícilmente más sueca, viene con el sello del director Thomas Alfredson, el director de 'Déjame entrar' (2008) y 'El topo' (la de Gary Oldman, de 2011) que, además, realizó un documental reciente sobre el mito imbatible del cine sueco, Ingmar Bergman. Si hablamos de Bergman hablamos, por supuesto, de uno de los directores del Olimpo del cine europeo, que supo representar realidades amplísimas y profundas de la experiencia humana en una vasta filmografía. 'Infiel', un guion que dejó escrito pero no rodó, puede acercarse a los temas de 'Historias de un matrimonio', recientemente readaptada con éxito en Estados Unidos.

La cosa es que 'Infiel' ya fue puesta en pantalla en el año 2000. Y la dirigió ni más ni menos que Liv Ullmann, la más constante colaboradora de Bergman. Él mismo aparecía como un personaje en una estructura muy interesante de guionista que cuestiona a sus propios protagonistas. Alfredson es más que consciente de esta adaptación de 155 minutos, pues recupera a su actriz protagonista (Lena Endre), unos cuantos años más mayor. He aquí una de las diferencias: la versión actual abandona al personaje casi omnisciente del guionista, pero introduce una trama de décadas después, unas consecuencias de los acontecimientos principales, que se entrelaza con el pasado en un montaje de secuencias paralelas.

En la trama principal, David es un director de cine y teatro, muy amigo de Markus, un pianista famoso. La mujer de Markus, Marianne, también es actriz y editora de guiones. Los tres son intelectuales, aunque para el caso y por cómo es la trama, podrían no serlo. La serie nos hace vivir en la perspectiva de David unos cuantos capítulos, para acabar en el verdadero foco de interés, que es Marianne. Aunque, por qué no, habría sido más que interesante ponernos en la piel de Markus, interpretado de forma deslumbrante por August Wittgenstein (ojalá un familiar lejano del filósofo).

Ampliar El matrimonio original, con Wittgenstein y Gustavsson, en 'Infiel' RC

Llamándose 'Infiel' y presentando a tres personajes en los que hay un matrimonio, no hace falta contar de qué va esta trama tan cuidada en el apartado visual. Pero para entrar en el análisis, haremos algún spoiler a partir de ahora. Es difícil entender —como a veces pasa en el amor— qué atractivos tiene David, que tiene el carisma de un espantapájaros mal hecho, frente a Markus. Tampoco se explora si la pareja tenía algún problema previo, aparentemente ninguno. Cuesta un poco creérselo, sin más: se nos presenta a David como claramente disfuncional, sin gracia, ni siquiera con presteza intelectual, y precisamente Marianne le revela su falta de profundidad. Es a la vez irascible, violento y quejica, no tiene nada. Es difícil de creer. Frida Gustavsson (Marianne) hace un gran papel, sobre todo cuando la vemos pensando, solo empañado por la incongruencia de su amor por este David. Esos párpados de Gustavsson serán inolvidables.

Ampliar Frida Gustavsson, como Marianne en 'Infiel' RC

La personalidad de los dos hombres en la trama final, los dos destrozando a Marianne como psicópatas, cada uno por un lado, es terrorífica pero algo creíble. Lo que chirría es, precisamente, la relación entre la trama del futuro y la trama del pasado. Especialmente, de nuevo, en el personaje de David, que no puede ser más distante: un entrañable anciano, de nuevo protagonista, que no conecta de ninguna manera con el personaje que conocemos. Marianne tampoco es convincente de mayor (la actriz interpretó al personaje joven en la versión de hace 25 años), es como si no hubieran vivido lo mismo, no nos interesan, no consiguen emocionarnos porque están demasiado desconectados. Sería genial, por qué no, saber qué fue de Markus, un personaje trágico. Es el personaje de la hija, Isabelle, un tanto extraño en la infancia, refulge salvando la trama del futuro, con unos ojos (de la actriz Malin Crépin) que sí acumulan todo el dolor vivido y deciden perdonar pero no olvidar.