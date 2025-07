Comenta Compartir

El domingo es un día complicado emocionalmente. Es fácil caer en los brazos de la melancolía. Desaparece la comunicación. Casi todo el mundo se recoge ... en sus aposentos. La soledad, aunque estemos acompañados, se apropia de una jornada especial, a las puertas de volver a la rutina habitual, al trabajo y demás responsabilidades no siempre justas. Lo ideal es aprovechar la inevitable fecha para descansar, recuperar energía y ordenar, mente y hogar, para afrontar los problemas del primer mundo que explotan el lunes. Para aliviar la pesadumbre, existe un antídoto que puede funcionar por un rato en nuestro ocio dominical: darle al «play» y ver una buena comedia. Así me topé con 'A muerte', una serie a la que no había prestado atención en Apple TV, pero sí en Atresplayer, que la ha rescatado con buen tino, estrenando un capítulo por semana. Creada por el prolífico Dani de la Orden ('Casa en llamas'), cuenta con un reparto a favor de obra que incluye excelsos cameos que rematan la recomendable faena.

'A muerte' consta de siete episodios de fácil asimilación. Los actores están, por momentos, pasados de rosca, mostrando un histrionismo poco realista en situaciones rocambolescas, pero el tono funciona. La diversión está asegurada gracias al comportamiento absurdo de la pareja protagonista. Ella y él -Verónica Echegui y Joan Amargós-, se conocen por accidente. Sus vidas respectivas están patas arriba. La combinación puede resultar explosiva, o la solución al caos. Ella está embarazada, sin quererlo, y a él le han diagnosticado un cáncer complicado. Una enfermedad del corazón. La colección de intervenciones de grandes rostros de nuestro humor actual es fantástica: Berto Romero, los Venga Monjas, Daniel Fez, Ignasi Taltavull de La Ruina...

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión