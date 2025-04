Así es Hollywood

La serie 'The Studio', estos días en emisión en AppleTV, muestra lo que son hoy muchos de los estudios de Hollywood, moviéndose como pollos sin ... cabeza. La serie sigue a un nuevo jefe de un estudio de la Meca del Cine que necesita imperativamente un éxito que marque la nueva etapa que inicia la empresa. Vemos la vanidad de las estrellas, negociaciones amistosas selladas con un apretón de manos y otras a cara de perro, personajes en busca de medrar sin tapujos todo lo que puedan… en fin la vida misma. Y aparecen personajes reales interpretándose a si mismos: Steve Buscemi, Sarah Polley, Zac Efron, Greta Lee, Charlize Theron o el mismísimo Martin Scorsese, lo que apuntala que si la realidad no es exactamente como nos la cuentan, será mucho peor.

Tras ella están Seth Rogen y Evan Goldberg, que se nota que se lo han pasado muy bien creando la serie, una venganza contra lo que ellos padecieron en carne propia por los propios estudios. Saben de lo que hablan. Mención aparte está la realización, abusando de los planos secuencia; incluso hay una mención al que iniciaba 'Sed de mal' la obra maestra de Orson Welles, y uno de los episodios se centra en el rodaje de uno. No llegan al caso de 'Adolescencia' de que cada uno ocupe todo un episodio, pero ¡ay!, si en otros casos de grandes creadores de ellos, desde Berlanga al griego Angelopoulos, lo utilizaban para acompañar a los personajes, aquí parece una carrera de la cámara con ellos donde la imagen no acompaña a los actores, sino que recorre otras estancias del set para concluir de nuevo junto ellos. Una unidad de tiempo pero no tanto de espacio, completamente innecesaria. Con todo 'The Studio' es muy loca, divertida e imprescindible.