Richard Linklater: «Trump no entiende las películas»

Richard Linklater (Houston, 65 años) inaugura la sección Perlak del Festival de San Sebastián con 'Nouvelle Vague', un homenaje al cine presentado en Cannes en ... el que narra el rodaje de 'Al final de la escapada'. El autor de 'Boyhood' y la trilogía 'Antes del amanecer' ha contado con actores y técnicos franceses para recrear la aventura de Jean-Luc Godard, que en 1959 cambió para siempre la manera de rodar y concebir las películas.

–¿No le daba miedo molestar a los franceses con su retrato de una gloria nacional como Godard?

–Hace años sí que me asustaba, pero a medida que se acercaba el rodaje me di cuenta de que a los franceses les gustaba el guion. Mi equipo técnico y el elenco francés estuvieron encantados. Se lo tomaron muy en serio y fue fantástico. Gente de la industria francesa me dijo que ellos no podían haber hecho esta película, que a lo mejor a mí me salía bien. Me sentí muy apoyado y todos trabajaron muy duro para hacerlo bien.

–Los críticos siempre han visto influencias de la Nouvelle Vague en su cine.

–Todo el mundo tiene una influencia de la Nouvelle Vague si concibes el cine como una expresión personal y creativa. «La película del mañana será un acto de amor», decía Truffaut. Los directores de la Nouvelle Vague hicieron que una película pudiera ser cualquier cosa, y eso me influyó. Yo hago películas que no parecen películas, he tratado de romper con el pedestal de lo géneros y las grandes historias. Se pueden rodar películas a una escala menor, casi como ensayos.

–¿Cuál fue la primera película de la Nouvelle Vague que vio?

–Creo que 'Al final de la escapada'. Me gustó, era 'cool', pero no la entendí del todo hasta que la volví a ver unos meses después. Ahora sí que la conozco bien, después de haberla visto veinticinco veces y de hacer una película sobre ella. Es un accidente feliz, una forma muy poco convencional de rodar un filme.

–Godard ha quedado como el paradigma del director esquivo, misterioso, arisco. No se parece a usted...

–No, soy lo contrario en todo. Todos los directores son un poco distantes. En la película, Godard es vulnerable, sufre mucha presión, porque así es como uno hace su primera película, sintiéndose aislado. Tienes un gran entusiasmo pero también estás nervioso. Aterrado. Yo lo experimenté en mi primera película, así es como tiene que ser el arte. Por otro lado, Godard mantuvo relaciones duraderas, así que no tenía que ser tan rarito.

–También se ríe en el filme de los aforismos que suelta el protagonista.

–Es un poco farsante, está bien reírse de él, ¿no? He copiado sus citas, porque sin duda era una persona enamorada del cine. También dice cosas horribles y aparece como un idiota. La gente tiene relaciones complejas, quizás en en la vida real odias a alguien pero en el cine te cae bien. Un director en un rodaje le dice a todo el mundo lo que tiene que hacer. No es una posición fácil.

–¿No cree que la gente joven ya no siente la cinefilia de la misma manera que generaciones anteriores?

–No estoy de acuerdo. Eso lo pensaba hace diez años, cuando creía que internet iba a acabar con las salas. Tengo un cine en Austin y he visto a muchísima gente joven descubrir las grandes películas. He tenido becarios que han hecho largometrajes. El cine tiene una forma de reinventarse, de volver a inyectarse energía. Lo bueno es que te puedes sentir motivado por las películas del pasado, por 130 años de historia, pero en cualquier época se hacen buenas películas. No hay excusas por la falta de inspiración, porque tienes muchísimas pelis magníficas.

–¿Cabe hoy una nueva Nouvelle Vague que rompa el lenguaje cinematográfico?

–No creo que se esté desarrollando un nuevo lenguaje cinematográfico. Lo que ha cambiado es la tecnología y los formatos. De alguna manera vivimos en un paraíso del cine, donde puedes ver la película que quieras en cualquier momento. Yo tenía que coger vacaciones para ver una película, era algo especial. Pero ahora un cineasta joven puede ver todo en su casa. Ahora es más fácil y barato hacer una película, más gente puede hacerla, y creo que eso es bueno. Tras 35 años en este oficio, siempre me gusta hacer una película que no haya visto antes. Me gusta la sensación de no saber si va a funcionar lo que tienes en la cabeza. Tienes que tener una buena idea, eso es todo, un motivo, no haces una película por hacerla.

–Como creador estadounidense y ante los últimos acontecimientos, ¿teme por la libertad de expresión en su país?

–La libertad de expresión está sin duda amenazada. Pero nuestro presidente se limita a la televisión, por ahora solo se ha centrado en ella aunque, obviamente, una amenaza para unos es una amenaza para todos. El cine no responde de forma tan rápida, para un presidente resultan más amenazadores la televisión y los cómicos. Además, Trump no entiende las películas, no creo que haya visto muchas.

–Es actor.

–Es un actor de reality shows televisivos, no utiliza referencias cinematográficas o musicales. Ver una película sería como quitarse dos horas de sí mismo, ¿por qué va a querer hacer algo así?