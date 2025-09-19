Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Richard Linklater firma autógrafos a su llegada a San Sebastián.

Richard Linklater: «Trump no entiende las películas»

El director tejano inaugura la sección Perlak con 'Nouvelle Vague', un homenaje al cine que recrea el rodaje de 'Al final de la escapada' en 1959

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:52

Richard Linklater (Houston, 65 años) inaugura la sección Perlak del Festival de San Sebastián con 'Nouvelle Vague', un homenaje al cine presentado en Cannes en ... el que narra el rodaje de 'Al final de la escapada'. El autor de 'Boyhood' y la trilogía 'Antes del amanecer' ha contado con actores y técnicos franceses para recrear la aventura de Jean-Luc Godard, que en 1959 cambió para siempre la manera de rodar y concebir las películas.

