Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Susana Abaitua en 'Un fantasma en la batalla', que llegará a las salas el 3 de octubre.

Netflix desvela el tráiler de la nueva película sobre una infiltrada en ETA que estrenará en San Sebastián

'Un fantasma en la batalla' «está entre lo más potente que el cine español ha rodado sobre el conflicto vasco», promete su productor, J. A. Bayona

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:50

Será una de las películas más esperadas del Festival de San Sebastián, aunque no estará en el palmarés porque se estrena en la sección oficial ... fuera de concurso. Agustín Díaz Yanes, que en 1995 ganó ocho Goyas gracias a 'Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto', Premio Especial del Jurado en el Zinemaldia y Concha de Plata a la mejor actriz para Victoria Abril, regresa con un thriller político inspirado en las experiencias reales de guardias civiles implicados en la lucha contra ETA. 'Un fantasma en la batalla' tendrá su premiere mundial en el Zinemaldia, se estrenará en unos pocos cines el 3 de octubre y dos semanas después llegará a Netflix.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un premio del Euromillones histórico: un único acertante gana 250 millones de euros
  2. 2 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  3. 3 Segundo incendio forestal consecutivo en Málaga capital, esta vez en el Cerro de la Tortuga
  4. 4 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  5. 5 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  6. 6 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos
  7. 7 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  8. 8 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  9. 9 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  10. 10

    Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Netflix desvela el tráiler de la nueva película sobre una infiltrada en ETA que estrenará en San Sebastián

Netflix desvela el tráiler de la nueva película sobre una infiltrada en ETA que estrenará en San Sebastián