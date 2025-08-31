Leni Riefenstahl, la mejor alumna de Goebbels

Hasta el último de sus 101 años, Leni Riefenstahl (1902-2003) juró desconocer la barbarie nazi: las masacres, el exterminio sistemático y los crematorios. Pero ... la legendaria cineasta y fotógrafa alemana figura en la historia como la gran propagandista del régimen nazi. Amiga de Adolf Hitler, su obra glorificó el régimen nazi con una belleza formal que aún hoy desconcierta.

Vuelve al foco con el documental 'Riefenstahl' de Andres Veiel, disponible en Movistar+ y Filmin. A partir del análisis de 700 cajas con materiales inéditos -custodiadas por la fundación Preussischer Kulturbesitz en Berlín-, Veiel desmonta el relato autoexculpatorio de Riefenstahl, quien hasta el final insistió en que «el 90% de lo que se ha escrito sobre mí es falso» y que jamás perteneció al partido nazi.

Riefenstahl dejó estupefacto al mundo con 'El triunfo de la voluntad' (1935), la elegía sobre el poder nazi y la superioridad aria que rodó por orden de Hitler en 1934. Pero en el documental repite hasta la saciedad que jamás supo qué pasaba en los campos de exterminio. Fue la alumna más aventajada de Jospeh Goebbels, fabricante de falsas verdades repitiendo mentiras millones de veces.

Acusada de ser amante de Hitler, íntima de gerifaltes nazis como Albert Speer y Rudof Hess, enemistada y condecorada por un Goebbels que le tiró los tejos y estigmatizada tras la guerra como «la puta de los nazis», sólo admitió haber sentido una «vaga fascinación» por el führer. Su impecable labor fue un bastión propagandístico del nazismo. Se reconoció el valor de un trabajo técnicamente intachable y su pericia como pionera del documental, pero Riefenstahl, profeta de la 'posverdad' no se libró nunca de la losa de la connivencia con los nazis que negaba.

Ampliar Leni Riefenstahl junto a Adolf Hitler R.C.

«El 90% de lo que se ha escrito sobre mí es falso», es el mantra de Riefenstahl. Repite que se limitó a aceptar encargos y que jamás fue consciente del la 'Solucion Final' y el exterminio sistemático de judíos, gitanos y otras minorías por parte del Tercer Reich que descubrió tras la guerra. «No se podrá borrar de mí: es como un tatuaje que llevo grabado a fuego en la piel», dice con pasmoso cinismo.

Veiel desmonta las patrañas de la bruja del cine nazi, que superó denuncias como la de Zaezillia Reindhart, figurante forzada para el rodaje de 'Tierras bajas' junto a un centenar de gitanos que serían luego conducidos a un campo de concentración. Riefensthal grabó llamadas telefónicas y entrevistas, guardó cartas de apoyo de un sinfín de admiradores y defensores, «tan nazis como el 90% de los alemanes entonces». Veiel la desenmascara escrutando el material inédito de los archivos personales de la cineasta.

Actriz precoz

Berta Helene Amalie Riefenstahl nació en Berlín en 1902. Desde joven se interesó por el mundo de la farándula, la danza y el teatro. Sobre las tablas la descubrió su primer 'pigmalión', el director de cine Anrold Franck, autor de películas de montaña que mezclaban aventura y drama y en las que su poderoso físico encajaba como bella heroína. Inquieta y curiosa, en 1932 debutó como directora con 'La luz azul', fábula sobre la avaricia que llamó la atención de Hitler. Un año después, recibió el encargo de filmar 'El triunfo de la fe, antesala' de la que sería su obra más célebre y polémica.

'El triunfo de la voluntad' ('Triumph des Willes'), es un formidable documental sobre el congreso en Núremberg del III Reich. Su estética grandilocuente, el uso innovador de cámaras móviles, 'travellings', planos cenitales y montaje rítmico marcaron un antes y un después en el género. Técnica y formalmente impecable, presentó al nazismo como una fuerza arrolladora y gloriosa.

Ampliar Leni Riefenstahl es recibida en Viena por el oficial nazi Seyss Inquart AFP PHOTO

Volvió a deslumbrar con 'Olympia' ('Olimpiada', 1938), otro canto a la supuesta superioridad aria con el pretexto de los juegos de Berlín en 1936. Tras dos años en la sala de montaje logró que este documental canónico y cargado de ideología fuera premiado en Venecia Elevó el deporte a una experiencia estética con un evidente subtexto racial al exaltar el cuerpo ario. Aunque intentó distanciarse del contenido ideológico, el lenguaje visual era elocuente.

Tras la guerra Riefenstahl entró en una era oscura y hubo de purgar sus pecados. Encerrada en un manicomio para 'desnazificarla', superó varios juicios en los que se ventilaba su supuesta colaboración con los nazis. Exculpada, inició una segunda vida repitiendo en mil foros que nada supo de los crímenes contra la humanidad perpetrados por sus mentores y que todo lo hizo por amor al arte. Se reconstruyó como víctima de una injusticia histórica, cuando fue una engranaje clave de la maquinaria propagandística nazi.

Sin oportunidades en el cine tras la guerra, Riefenstahl se refugió en la fotografía. Debió ocultarse bajo un seudónimo para publicar su fotos sobre la olimpiada de Múnich, tras declinar invitaciones para rodar los juegos de Oslo y Helsinki.

Con los Nuba

En 1973 publica su primer libro de fotografías sobre África, donde Riefenstahl se reconcilió con la vida junto a su socio y pareja Hosts Kettner, 40 años más joven que ella. Sus fotolibros son fruto de largas temporadas de convivencia con tribus como los Nuba del sur de Sudán, a quienes retrata en todo su esplendor físico y testimoniando la riqueza de sus ritos y ancestrales.

La controvertida y manipuladora cineasta y fotógrafa falleció mientras dormía en su casa-barcaza de Baviera al mes de cumplir 101 años. Poco antes negaba por millonésima vez su pertenencia al partido nazi y haber sido amante de Hitler, de quien destacó su «eterno magnetismo» y justificar lo injustificable. Luchaba contra los embates del cáncer con inyecciones de morfina cuando estrenó en 2002 de 'Impresiones bajo el agua', documental sobre sus inmersiones en el Índico, su última pasión.