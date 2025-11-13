Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En primer término, David Jonsson, Cooper Hoffman, Ben Wang y Tut Nyuot. Murray Close / Lionsgate

'La larga marcha', una distopía siempre en movimiento

Francis Lawrence estrena esta tensa aventura, que se mueve entre lo épico y lo íntimo, basada en la primera novela que escribió Stephen King

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:25

Comenta

Asistir a un pase de 'La larga marcha', la película que este viernes llega a las salas de cine, se asemeja a ver una cinta ... de corte bélico. No porque en ella haya espectaculares secuencias de acción o tiroteos planificados al milímetro, sino porque el filme aborda esos momentos, algo más relajados, en los que los soldados se abren y estrechan lazos. Tiene sentido porque cuando Stephen King escribió este relato -aunque se publicó en 1979, bajo el seudónimo de Richard Bachman, el maestro del horror desvelaría después que esta es la primera novela que escribió, ocho años antes de que 'Carrie' fuera publicada, cuando era estudiante de primer año en la Universidad de Maine, entre 1966 y 1967-, la guerra de Vietnam aún causaba estragos entre los jóvenes estadounidenses.

