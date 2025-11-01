Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fotograma de 'It' HBO

'IT': ¿Dónde está el payaso asesino?

El universo del libro Stephen King se expande para el regocijo de sus fans y el payaso Pennywise vuelva a la carga, aunque se hace de rogar

Borja Crespo

Borja Crespo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:35

Pudo verse en el reciente festival de Sitges, dedicado al cine fantástico y de terror, el avance de una de las series más esperadas del ... año, 'IT: Bienvenidos a Derry', estrenada en una fecha perfecta: la semana de Halloween. Los dos capítulos de la primera temporada ya están disponibles en el menú de HBO Max para el deleite de los amantes de los cuentos macabros. Horror y humor retorcido.

