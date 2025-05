'La fuente de la eterna juventud': un gigantesco 'escape room' poco inspirado

Borja Crespo Martes, 27 de mayo 2025, 10:01 Comenta Compartir

El cineasta británico Guy Ritchie no para. Engrosa su filmografía con un mínimo de una película por año, a veces dos, aparte de darle a las series. El problema de tanta actividad profesional es que se nota, a nivel creativo, el exceso de productividad. Como creador de imágenes no da la talla de antaño. 'La fuente de la eterna juventud' ha visto la luz directamente en el menú de Apple TV, sin visitar las salas de cine, a pesar de su llamativo elenco y sus notables medios, como ocurriera con su anterior propuesta en formato largo, las discreta 'El ministerio de la Guerra Sucia', vista en Prime Video sin pasar por taquilla (es una incógnita la rentabilidad de este tipo de títulos). También ha estado vinculado a la serie 'The Gentlemen' y firma como productor 'El robo del diamante', un documental para Netflix. En breve habrá que añadir el lanzamiento de 'Tierra de mafiosos' para SkyShowtime.

El estreno motivo de estas líneas pretende ser su particular homenaje al cine de aventuras de los años 80, pero su deseo se queda, mayormente, en las intenciones, como si el responsable de los spots de David Beckham de primavera de 2013 para H&M hubiera perdido el «mojo» en sus hazañas fílmicas más recientes. Se va esfumando la magia, probablemente porque se centra en fórmulas que funcionan lo mínimo, sí, pero necesitan una mayor atención para alcanzar la excelencia.

'La fuente de la eterna juventud' se pasea por varias localizaciones por el mundo, como mandan los cánones del género, en busca del tesoro: Londres, Irlanda, Austria, Vaticano, Egipto… Comienza su periplo en Bangkok, con una simpática persecución a años luz de Indiana Jones. No es el brillante principio de 'El tempo maldito'. El resultado está más cerca de 'La búsqueda', sin la gracia de Nicolas Cage. John Krasinski, con su cara de dibujo animado, lleva el peso de la acción. Lidera un grupo de ladrones que completa Natalie Portman, encarnando a su desesperada hermana, junto a Laz Alonso ('The Boys') y Carmen Ejogo ('Invasión secreta'), dos secundarios que pasan totalmente desapercibidos. Todos los miembros del grupo, piratas del siglo XXI, ponen sus dotes y picaresca al servicio de un ricachón que interpreta con sorna Domhnall Gleeson, rostro de la genial 'Una cuestión de tiempo'. No tardan en irrumpir en escena los oportunos pergaminos que toca descifrar para alcanzar el botín que da título al filme, la idolatrada fuente de la eterna juventud, un mito al alcance de unos cazadores de fortuna expertos en la resolución de rimbombantes acertijos que, generalmente, son explicados a viva voz. Es decir, verbalmente, perdiendo la gracia que pueden dar las posibilidades visuales, salvo en el último tramo, donde se ofrece un momento de escape room musical en una pirámide con una narrativa revisable.

Sin buenos trileros no hay show

Las pruebas se suceden, con respuestas orales a los jeroglíficos, alternando las soluciones con bromas entre hermanos: él un pícaro desvergonzado y ella una madre de familia apesadumbrada por una vida desequilibrada. Eiza Gonzalez, que hace lo que puede en 'Ash', un horror presuntamente moderno estrenado hace nada en Prime Video (huyan como de la peste), alimenta una tensión sexual algo irrisoria con Krasinski, cuyo rol resulta a ratos abofeteable. Por tierra, mar y aire, léase tren, barco y avión, los protagonistas se cruzan con varios enemigos que quieren aguarles la fiesta. Aparece la policía internacional, en busca del hatajo de ladronzuelos, se le unen unos criminales tailandeses de orgullo herido por una pintura afanada y una banda de mercenarios de origen incierto liderados por el personaje de Gonzalez, una suerte de femme fatal de gatillo fácil abonada al estereotipo. Unos y otros se encuentran por el morro durante la la caza del tesoro, con una arbitrariedad galopante. No obstante, en nigún momento peligra la gesta. No hay problema ante los posibles obstáculos que surjan en el viaje porque el aprendiz de Indiana Jones que defiende el sosias televisivo de Jack Ryan se libra de cualquier situación comprometida con un golpe absurdo, como una ardilla nerviosa, en cualquier instante,

Falta espectacularidad en 'La fuente de la eterna juventud', aunque divierta y no aburra al público entregado (al concepto de película del verano). Ritchie tira de una dirección cumplidora, complaciente y perezosa. Falla inexplicablemente en los tiroteos, uno de los sellos de identidad de sus comienzos. Atrás queda su estética videoclipera, con tintes «tarantinescos». Fue un símbolo del thriller moderno, gracias al éxito de 'Lock & Stock' y 'Snatch, cerdos y diamantes', donde varias historias relacionadas con actos delictivos se entrecruzaban a ritmo de rock. Ahora no aprieta el acelerador y se queda a medias, a pesar de contar con buenas localizaciones y un reparto que acaba siendo lo más destacable del conjunto. Hubiera sido otra historia con Jason Statham desplegando su furia con el toque de 'Rocknrolla' o sus peculiares versiones de Sherlock Holmes. 'Operación U.N.C.L.E.', con entretenidos giros, no siempre previsibles, fusionando comedia y acción, quizás era el camino, pero ha aparecido el fantasma de 'Barridos por la marea'. Desgana y desazón. El cine de aventuras actual, cuyo objetivo parece ser entretener y desaparecer, necesita una revisión.