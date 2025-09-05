La franquicia 'Expediente Warren' echa el cierre con un plomizo drama familiar
El director Michael Chaves, artífice de 'La monja II' y responsable de la anterior entrega, concluye la tetralogía con una película perezosa que solo salvan Vera Farmiga y Patrick Wilson
Madrid
Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:17
'Expediente Warren: el último rito' es la cuarta entrega de la franquicia que alumbró James Wan en 2013, una serie de películas que explora ... los casos reales a los que se enfrentaron Ed y Lorraine Warren, dos investigadores de lo paranormal que permanecieron en activo desde los años cincuenta hasta los ochenta. Michael Chaves, artífice de la estimable 'La monja II' y responsable de la anterior entrega de la franquicia, 'Obligado por el demonio', es el encargado de echar el cierre a una saga irregular y lo hace con la que posiblemente sea la peor entrega del conjunto.
'El último rito' comienza con un prólogo ambientado en 1964, en el que unos jóvenes Ed y Lorraine están entrevistando a la heredera de una tienda de antigüedades. Al parecer, su padre estaba convencido de que algo le seguía, pero la hija hizo oídos sordos debido a su avanzada edad. Hasta que un buen día se lo encontró ahorcado en el establecimiento. Fue entonces cuando la joven comenzó a notar aquella extraña presencia, especialmente en una habitación de la tienda, donde el silencio era atronador y unas voces la llamaban por su nombre. Embarazada de Judy, Lorraine accede a la inquietante estancia, abarrotada con todo tipo de objetos. Solo uno de ellos llama su atención: un espejo de cuerpo entero enmarcado en madera que se oculta bajo una sábana. Al retirarla y tocarlo, Lorraine siente un daño directo a su bebé, así que raudos los dos acuden al hospital donde finalmente da a luz. Pero Judy nace muerte hasta que, a los pocos segundos de estar en el regazo de su madre, comienza a respirar de forma inexplicable.
Después de un picado de secuencias con Ed y Lorraine educando a la pequeña, que ha adquirido los poderes sobrenaturales de su madre, la acción salta a 1986 y se ramifica en dos tramas. La primera, la que protagoniza la familia Smurl, en Pensilvania, cuya segunda hija acaba de hacer la confirmación y ha recibido de regalo el espejo de marras. Pronto, empezarán a desatarse todo tipo de fenómenos paranormales que pondrán a los inquilinos de la casa, sin capacidad económica para mudarse, en serios problemas. Apariciones espeluznantes, vómitos de sangre -es, con toda probabilidad, la mejor secuencia y más impactante secuencia del filme- y muñecos que se retuercen y gatean solos les harán la vida imposible.
La segunda trama tiene que ver con los protagonistas de la franquicia. 'Expediente Warren: el último rito' aprovecha -y quizá esto es lo más interesante de la cinta- a estos Ed y Lorraine en horas bajas para hablar de la pérdida de la ingenuidad y el triunfo del escepticismo en los años ochenta. Una cardiopatía ha obligado a Ed a dejar la caza de demonios, así que la pareja pasa sus días dando conferencias y escribiendo libros, pero los ciudadanos de a pie ya no les toman en serio y espacios como el 'Saturday Night Live' les ha dedicado 'sketches'. Será en ese contexto cuando las dos tramas se fundan en una.
Esta es la estructura de un drama plomizo -son 2 horas y cuarto de película-, con unas secuencias de terror perezosas, que, pese a alguna que otra buena idea, solo salvan Patrick Wilson y Vera Farmiga, estupendos una vez más como Ed y Warren, y que aprovecha para hablar de cómo las decisiones de los padres pueden acabar afectando a los hijos y de la necesidad de no dar la espalda y huir de los problemas. Una pena que la franquicia acabe así... Si es que acaba.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.