Santiago Segura, caracterizado como Torrente.

Se filtran imágenes del rodaje de 'Torrente, presidente'

En el fragmento se puede ver a Santiago Segura, vestido como Torrente, dando un discurso desde un balcón con una pancarta en verde oscuro donde puede leerse Nox

Iker Cortés

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:35

Santiago Segura se encuentra ya rodando 'Torrente, presidente', la sexta entrega de las aventuras de José Luis Torrente, el policía corrupto y facha en torno ... al que el cineasta construyó su exitosa carrera como director, que tras una serie de cortometrajes comenzó en 1998 con 'Torrente, el brazo tonto de la ley'. Lo cierto es que la filtración no ha estado exenta de polémica. En las imágenes, distribuidas por un usuario de TikTok, se puede ver a Santiago Segura, caracterizado como Torrente, dando un mitin desde el balcón de la sede del partido Nox, en una clara referencia a Vox, pues está cubierto con una lona también de color verde, pero más oscuro que el de la formación que lidera Santiago Abascal.

