Eduard Fernández despliega una kufiya al recoger el Premio Nacional de Cine en Tabakalera. Efe

Eduard Fernández: «Quieren matar a todos en Gaza»

El actor denuncia «la salvajada del genocidio en Gaza» al recoger el Premio Nacional de Cinematografía en el Festival de San Sebastián

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:25

Eduard Fernández tiene 61 años, cuatro Goyas, la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián, la Medalla de Oro al ... Mérito en las Bellas Artes, una hija actriz y el cariño y respeto de toda la profesión. Le faltaba el Premio Nacional de Cinematografía, que este sábado le entregó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el marco del Festival de San Sebastián. El actor lanzó un emocionante discurso en el que leyó el nombre de niños asesinados en Gaza tras colocarse la kufiya o pañuelo palestino: «Quien no se conmocione con el genocidio en Gaza tiene un problema de falta de humanidad», aseguró.

