'La divina Sarah Bernhardt', un biopic alejado de lo obvio

La conocida actriz de teatro francesa, libre y audaz, es recordada por la cámara en un retrato inspirado en su vida y milagros

Borja Crespo

Borja Crespo

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:32

Es imposible no encariñarse con la protagonista de 'La divina Sarah Bernhardt', una mujer adelantada a su tiempo a la que el amor y el ... teatro le dan la vida. Sandrine Kiberlain ('Conoce a los bárbaros', 'Florida', 'En buenas manos') encarna a la divina protagonista, defendiendo un trabajo excepcional que eleva la calidad de la propuesta, dirigida por Gillaume Nicloux, responsable de 'Thalasso', donde juntaba en el encuadre a Michel Houellebecq y Gérard Depardieu (menuda bomba). La última apuesta, más arriesgada de lo habitual, de este cineasta galo de irregular filmografía, también co-guionista, al alimón con Nathalie Leuthreau, transcurre a finales del siglo XIX y principios del pasado siglo. Estamos ante una suerte de biopic que se sale de los cánones establecidos, apostando por abrir otras vías de expresión, apuntando, más bien, a un retrato inspirado en hechos históricos. Sarah Bernhardt fue una actriz francesa, famosa en todo el mundo por su trabajo sobre el escenario, a cuyo funeral asistieron más de medio millón de personas en París en 1923, una cifra apoteósica. Contar una etapa esencial en la existencia agitada de una reina de las tablas es, sin duda, un gran reto con el cual se cumple sin estridencias.

