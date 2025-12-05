Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dani Rovira acaba de estrenar en cines 'Playa de Lobos', una comedia envenenada. Efe/Daniel González

Dani Rovira: «Si no me agarrara a la vida a través de la comedia me tiraría por un puente»

«Ya no me apetece defender películas que no me creo», afirma el protagonista de 'Playa de Lobos', que se aburrió «de hacer casi siempre lo mismo»

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:41

Comenta

Dani Rovira (Málaga, 45 años) ya no busca tanto hacer reír en el cine como en los escenarios. 'Playa de Lobos', ya en cines, contribuye ... a deconstruir la imagen de cómico cimentada en '8 apellidos vascos', que películas como '100 metros' y 'El bus de la vida' han ido acercando al actor dramático. Mientras, en sus monólogos disponibles en Netflix ('Odio', 'Vale la pena') excarba en sí mismo: en el éxito que se le atragantó, en el linfoma que superó, en la depresión que vino después.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  3. 3 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  4. 4 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  5. 5 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  6. 6 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  7. 7

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  8. 8 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque
  9. 9 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  10. 10 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dani Rovira: «Si no me agarrara a la vida a través de la comedia me tiraría por un puente»

Dani Rovira: «Si no me agarrara a la vida a través de la comedia me tiraría por un puente»