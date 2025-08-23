Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La rotonda

Volver en 'cochechoque'...

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Como no vuelva a casa en un coche choque...». La frase de un chaval de 17 años en su búsqueda de un medio público de ... madrugada para regresar a su casa desde el real no por exagerada es menos significativa. La Feria de Málaga, uno de los grandes acontecimientos del verano andaluz, vuelve a demostrar que no solo es un éxito de público y cultura, sino también un reflejo de las carencias en movilidad que arrastra una ciudad que comienza a verse desbordada por su crecimiento y por el enorme auge del turismo. Lo que debería ser un despliegue de transporte eficiente y accesible para todos los malagueños y visitantes, se ha convertido estos últimos 9 días de fiesta en un calvario. El taxi, servicio público esencial en una cita de estas dimensiones, no logra absorber la enorme demanda que se genera durante la feria. Las paradas saturadas, las esperas interminables y la ausencia de vehículos en horas punta son ya parte del paisaje. A ello se suma que, en lugar de reforzar su presencia, el sector parece resignado a ceder terreno. Lo prefiere antes que permitir que se abran plazos para nuevas licencias, al alcance de quien lo merezca. Esa renuncia la aprovechan plataformas como Uber, Cabify y otros, que multiplican tarifas hasta límites abusivos. Lo que debería ser una alternativa se convierte en un lujo inasumible para muchas familias: trayectos habituales que en cualquier otro día costarían 8 ó 10 euros, durante la feria pueden alcanzar fácilmente entre 60 y 90.

Espacios grises

diariosur Volver en 'cochechoque'...