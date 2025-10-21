Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Trump agita el Caribe

El intervencionismo de EE UU en Venezuela y Colombia con la coartada del 'narco' para imponer sus intereses amenaza la estabilidad de la región

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Donald Trump ha pasado de presentarse como pacificador de Oriente Medio a jactarse de un intervencionismo descarado en Venezuela y Colombia, a los que ha ... situado en la diana de su lucha contra el tráfico de drogas a golpe de bombardeos de supuestas 'narcolanchas' y amenazas de invasión. Diez días después de sacar pecho del frágil alto el fuego en el asedio de Israel a Gaza, el presidente de Estados Unidos ha girado su brújula hacia Sudamérica, con una ofensiva bélica sobre los gobiernos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro con la excusa de sus presuntos vínculos con la producción y distribución de cocaína con destino a Norteamérica. Pero esta beligerancia venía de lejos. Desde agosto, la Armada estadounidense concentra barcos en sus bases de Puerto Rico y Panamá, mientras los bombarderos B-52 planean intimidantes sobre las costas venezolanas. La decisión de situar al frente del despliegue al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor y jaleado por Trump por su contribución al sometimiento de Hamás, dispara la tensión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  2. 2 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  3. 3 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  4. 4 El terral marcará desde hoy la semana más calurosa del otoño en Málaga
  5. 5 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  6. 6

    Una asociación de mayores de El Burgo denuncia que la Diputación de Málaga les ha embargado 20.000 euros
  7. 7

    Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas
  8. 8

    Los inversores de Catar buscan un socio para la gestión del puerto de San Andrés en Málaga
  9. 9 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  10. 10

    La supervivencia al linfoma en Málaga supera el 80% por la detección precoz y las nuevas terapias celulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump agita el Caribe