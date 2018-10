El 'thriller' del PP-A

Casi que más que el resultado de las urnas en la noche del 2-D me intriga qué va a pasar, y qué está pasando, en el Partido Popular andaluz. No atendemos como se merece a la segunda fuerza política de la Comunidad, a diferencia de los ríos de tinta que corren con los líos socialistas, y eso que la 'familia' popular está llenita de entresijos, de jugosos chismes, de agrias luchas internas, hasta de presuntas amenazas de dossieres, algo muy 'thriller'. Aparecen incluso zombies y otros semovientes, y hay también resucitados, con los que Michael Jackson reeditaría su exitoso videoclip de los 80, aunque con muchos artríticos y un poco menos colorido.

No pierdan de vista a un hasta ahora secundario, que tuvo él mismo el ojo de apostar de primera hora por Pablo Casado y que va camino de estar en primera línea de los títulos de crédito. José Ortiz, alcalde de la localidad gaditana de Vejer de la Frontera, es un licenciado en Políticas, joven y sin más experiencia que la municipal hasta que llegó al Senado. En cuanto ganó la presidencia del PP , Casado le colocó como secretario general del grupo parlamentario, para quitar de su ya último puesto a Javier Arenas. Desde entonces Ortiz se ha convertido en el hombre de moda, el perejil de todas las salsas populares y en un poder fáctico dentro del partido. El fue quien hizo acudir a su pueblo a Antonio Sanz, eterno alter ego de Arenas, inamovible presidente del PP gaditano, ex delegado del Gobierno central y brazo derecho de la campaña de Soraya Sáenz de Santamaría, para comunicarle que salía de la lista electoral. Además de Sanz, a quien Casado personalmente ha vetado porque no perdona sus prácticas en las primarias populares, y se señala datos falsificados en varias provincias, Ortiz va a dar un vuelco a la lista gaditana, según ha anunciado, es decir, aquí mando yo. Aunque los primeros rumores apuntaban a que irá a por la presidencia del PP de esta provincia, parece que esta será solo la primera parte de su ambición, porque en el entorno del alcalde vejeriego se le ve ya más arriba, es decir, en la silla de Juanma Moreno.

Sin embargo, tal y como está de incierto el patio nacional, igual que ha jugado a su favor, toda esta cercanía se le puede volver en contra. Hay también varios resucitados o queriendo resucitar que aguardan su turno. La campaña va a ser interesante, pues, con este juego de tronos en la sombra sumado a la división de las derechas, las dos caravanas, de Casado y de Moreno, los dos mensajes, más derechista el nacional, más moderado el andaluz, y el indudable lío que van a producir entre sus votantes.