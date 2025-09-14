El teatrillo de los presupuestos

Ya han empezado los dimes y diretes sobre los presupuestos que tienen que elaborar los gobiernos de las distintas administraciones, que sin duda son las ... leyes o las normas más importantes que tienen que aprobar los ejecutivos para llevar a cabo sus políticas. Sin presupuestos, pese a lo que diga el presidente Pedro Sánchez, no se puede avanzar en ni un sólo proyecto nuevo. Todo lo que se diga es mera palabrería si después no sale con el respaldo del parlamento o el salón de plenos municipal de turno.

El PP de Málaga ha enviado una especie de carta de los Reyes Magos a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al PSOE de Málaga para pedirles que impulsen proyectos básicos para la provincia. La verdad es que todos son necesarios. Habla en su misiva de hacer mejoras para evitar los atascos diarios en la A7 entre Vélez y Málaga, con especial incidencia en el Rincón de la Victoria, así como en la zona de Puerto Banús y San Pedro.

También hace referencia a la necesidad de hacer obras ferroviarias para mejorar el Cercanías, así como impulsar obras hidráulicas como las presas de Gibralmedina y Cerro Blanco, así como las desaladoras de Mijas y Vélez. Tampoco se han olvidado de solicitar inversiones en el ámbito de la vivienda, hacer un plan para estabilizar playas, dinero para el auditorio o el tejado de la catedral, así como aumentar la presencia policial ante la creciente inseguridad que se está produciendo en la Costa del Sol. La verdad es que la lista es extensa y se ve que se han preocupado por exigir inversiones que sin duda mejorarían la vida de los malagueños. Hay que felicitarse por ello.

Ahora falta saber qué le va a pedir el PP de Málaga por carta a la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía con carácter previo, como ha hecho con la ministra de Hacienda. Estaría bien que hicieran pública su lista de reclamaciones, así como la que van a enviar al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que sin duda tiene una ristra de proyectos que están paralizados desde hace muchos años. A ver si José Ramón Carmona, secretario general del PP de Málaga, tiene la misma preocupación que la que muestra, y muy bien por cierto, con el dinero que debe llegar desde el Gobierno central. Seguramente no será tan exigente, pese a que en la Junta de Andalucía y en el Ayuntamiento el PP, sus compañeros de partido (o sea, en teoría tiene más probabilidades de que le hagan caso sus colegas), sacará sin problemas sus presupuestos porque tiene mayoría absoluta.

Estaría bien saber también qué cartas le envía el PP de Málaga a la Junta y al Ayuntamiento para inversiones en sus presupuestos

Las reclamaciones al Gobierno se hacen a sabiendas de que es bastante probable que no se van a aprobar las cuentas en el Parlamento, por lo que tendrán munición política para atacar a los socialistas, que sin duda, harán lo mismo que Carmona, empezarán a exigir el oro y el moro a la Junta y al Ayuntamiento de Málaga y tendrán la boca pequeña para exigir las inversiones al Gobierno (por decir algo) de Pedro Sánchez, que está como un pato cojo más pendiente de los casos de corrupción de los que fueron miembros de su Ejecutivo y su ejecutiva y de su familia. Y todavía dice sin despeinarse que el Gobierno que encabeza es el más limpio de la democracia. Valiente cínico. Todo es fuego de artificio.

En un ejercicio de política ficción se podría imaginar que la ministra Montero accediera a impulsar todos los proyectos solicitados por el PP de Málaga. ¿Qué pasaría? ¿Votarían los diputados populares por Málaga a favor de las cuentas públicas? ¿O harían lo mismo los parlamentarios o concejales socialistas si se accediese a sus peticiones en la Junta de Andalucía o en el Ayuntamiento de Málaga? ¿Primarían los intereses de la provincia ante los de sus correspondientes partidos políticos? Ustedes como yo saben la respuesta. Juegan con las cartas marcadas. Puro teatrillo.