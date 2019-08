Series en serio Cita en el sur El mundo está regular, pero da para unas cuantas series serias PABLO ARANDA Málaga Sábado, 24 agosto 2019, 09:58

Un adolescente irlandés de 13 años ha entrado con el coche de su padre en el Laude International College, un colegio internacional de San Pedro de Alcántara, localidad de 35.000 habitantes que forma parte de Marbella, donde comprar casa puede resultar un poco caro. Los padres de un joven danés han pedido a la policía española que medie en un conflicto laboral de su hijo, precisamente en Marbella, pues el joven llevaba diez días secuestrado y lo estaban torturando. El hijo es un narco que debía dinero a otros narcos, y los narcos para las deudas son muy suyos. Algunos narcos tienen un padre y una madre que velan por ellos. Si mis hijos me saliesen narcos, yo velaría por ellos. Les aconsejaría pagar religiosamente, ser buenos en lo suyo y tratar de no hacer daño a terceros, ni a segundos, y tampoco a primeros, pues serían ellos, mis queridos hijos narcos. Como padre, prefiero de todas formas que alcancen la felicidad, o cierta estabilidad agradable, de una manera con menos riesgos de que te torturen y que pueda ocasionar tanto daño. ¿Cómo habrá sido la infancia del narco danés?, ¿velaban entonces sus grandes daneses como lo hacen hoy?, ¿en qué momento se jodió, por usar la archiusada expresión del gran Vargas Llosa, el danés? ¿Lo matricularían sus padres en un colegio como el Laude de San Pedro, que busca la excelencia de su alumnado? Conozco grandes personas, excelentes incluso, salidas de carísimos colegios exclusivos y también salidas de colegios públicos. Y al contrario. No es que conozca narcos salidos de uno u otro centro. He conocido de lejos a algún narco, pero siempre he buscado la acera de enfrente, pues esa propensión a torturar a otros me da repelús.

Una mujer de no sé dónde, me temo que española oé oé oé, ha apuñalado en Mijas a su pareja mientras dormía (imagino que mientras dormía su pareja). La víctima tiene mi edad pero no soy yo, pues me habría despertado y seguí durmiendo. A veces me despierto de madrugada y descubro a mi pareja con los ojos abiertos, pero hasta ahora no me ha apuñalado, lo cual agradezco. Un millonario estadounidense que ha llegado a presidente quiere comprar Groenlandia con sus inquilinos, 56.000 groenlandeses, pero el Gobierno danés, adonde pertenece Groenlandia, y esta familia felizmente no desestructurada del todo, ha dicho que Nuuk, que es la capital, y Trump ha cancelado su visita. La primera ministra de Islandia, Katrin Jakobssdottir, ha cancelado un encuentro con el vicepresidente americano, aunque Trump no quiere, o no lo ha propuesto aún, comprar Islandia. De las tres calles más caras para comprar una casa en España, dos están en Marbella y una en Benahavís. Trump podría comprarse una casa, como 'todo' el mundo. El irlandés de 13 años se subió al coche de su padre y aceleró, rompiendo la puerta del garaje, cruzando la calle, destruyendo el muro del Laude International College y llegando al patio. Podría haber esperado a la jornada de puertas abiertas. Nuestra internacional provincia da para unas cuantas series, en serio.