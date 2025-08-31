Salir en el NY Times

Bernardo de Gálvez, Pablo Picasso, Antonio Banderas, Carlos Álvarez, Cánovas del Castillo y pocos malagueños más habrán sido objeto de atención con reportajes o entrevistas ... en el periódico más importante e influyente del mundo como es The New York Times, lo que es un privilegio, sin duda, y mucho más si lo hace por hechos positivos, por una labor de investigación o de creación. El médico, investigador y catedrático malagueño Miguel Ángel Martínez González ya puede presumir de ello. Otro malagueño en el NYT, pero no sólo en ese 'monstruo' informativo, sino en las principales cadenas de TV de Australia y Estados Unidos, y en muchos periódicos europeos. ¿Motivo de su 'aparición' en una de las mecas del periodismo mundial?: los importantes resultados de la macroinvestigación que lleva dirigiendo desde hace años sobre la dieta mediterránea y su positiva influencia en la salud, que en el caso de la diabetes se ha demostrado que desciende un 30 por ciento.

Este dato tan relevante ha sido publicado en la exclusiva revista The Annals of Internal Medicine, y de ahí ha saltado a los medios de comunicación de tres cuartas partes del mundo. Que The New York Times haya destacado los trabajos del investigador malagueño es un reconocimiento que trasciende lo personal para situar a la ciencia española en el foco internacional. Sus investigaciones sobre la dieta mediterránea y la prevención de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurodegenerativas han convertido a Martínez González en un referente mundial en epidemiología y nutrición. Que uno de los diarios más influyentes del planeta ponga el acento en sus logros es un motivo de orgullo para Málaga y Andalucía.

Miguel Ángel Martínez González, hijo y hermano de médicos, es catedrático de las universidades de Navarra y Harvard, ha tenido el privilegio de hablar sobre la dieta mediterránea en el Parlamento de Estados Unidos y sus investigaciones y labor médica le han valido importantes premios nacionales e internacionales, entre ellos el premio nacional de Investigación Gregorio Marañón de Medicina en 2022 y el premio nacional de Medicina Siglo XXI en Medicina Preventiva en 2021. Sin embargo sigue sin ser Hijo Predilecto de Málaga, ni Medalla de Andalucía, ni honoris causa por la UMA. Suele ocurrir…

Aunque en Málaga generalmente el verano finiquitaba el 8 de septiembre, festividad de la Virgen de la Victoria, lo cierto es que cuando llega al calendario el 31 de agosto, como ocurre hoy, la sensación de que ha terminado el período estival es evidente. Ha sido un verano extraño, con mucha gente pero con mucho menos gasto. No es de extrañar. La carestía de la vida se ha disparado en contraposición al estancamiento de unas nóminas con las que cada vez cuesta más trabajo llegar a fin de mes. Y a alguno, ni a la mitad… Porque extraño ha sido pasear por el que dicen se va a reformar paseo marítimo del Pedregal y no encontrarte con Juan Luis Cremades, alma con su hermana Paloma de la una de las históricas heladerías malagueñas, Cremades.

Juan Luis pertenecía a una estirpe de heladeros que supieron elevar un oficio artesano a categoría de arte gastronómico. Sus recetas, transmitidas con celo familiar, han sabido conjugar lo clásico con la innovación, manteniendo siempre la calidad como seña de identidad.

Miguel Ángel Martinez González (derecha), con Sergio Corral y Francisco Tinahones, durante la conferencia que dio en el ciclo 'Ciencia y Salud'. Juan Luis Cremades con su hermana Paloma. Juan Manuel Pozo SUR

Más allá del éxito de sus productos, que hacen las delicias de miles de malagueños desde hace casi 55 años, la figura de Juan Luis Cremades simboliza también un modo de entender la vida y el comercio de proximidad: cercano, cordial y siempre dispuesto a ofrecer un trato humano. Conservar y reivindicar su legado no es solo reconocer a un maestro heladero, sino también defender la autenticidad de una ciudad que encuentra en personajes como Cremades su señas de identidad. Muchos lamentan su ausencia en esos atardeceres en Pedregalejo, sentado en el muro de la playa frente a su establecimiento.

Otrora, en los años 50 y 60, decenas de chavales que aspiraban a ser toreros saltaban las alambradas de los campos andaluces para dar unos muletazos al primer toro que se encontraran en la dehesa. Con esa práctica ilegal y perseguida, se jugaban la vida o la cárcel, porque tenían que tener cuidado del toro y de los guardeses. No había entonces otra oportunidad para aprender a ser torero, ni por asomo había escuelas taurinas... A esa práctica, Chaves Nogales, ese gran periodista y escritor andaluz, en su biografía de Juan Belmonte, la definía con una maravillosa frase: 'Toros con la luna', que recuerda a esos torerillos que toreaban por la noche con la sola presencia de la luna, haciéndolo muchas veces desnudos porque en las zonas de mayor abundancia de ganaderías, había que cruzar el Guadalquivir, y al no disponer de mucha ropa en sus armarios, se la quitaban porque no podían permitirse el lujo de mojarlas... Era cuando la figura del 'maletilla' existía, y el mundo de los toros se presentaba como una oportunidad única de salir del hambre y la pobreza (casos de El Cordobés, o el olvidado Platanito, por poner tan sólo dos ejemplos).

Pues con esa frase, 'Toros con la luna', desde 1995, Juan Manuel Pozo organiza una festival taurino a beneficio de las Hermanitas de los Pobres. Ya están las entradas a la venta, con precios muy populares (barreras numeradas a 25€, tendido sin numerar a 16€) y se puede reservar por whatsapp a los teléfonos 610716006 y 674902502. Esta edición será un homenaje a la Peña Taurina de Cártama y se celebrará en la plaza de toros de la ganadería Hacienda la Esperanza (El Sexmo), con la actuación del rejoneador José Antonio Mancebo, el matador de toros Santana Claros y alumnos de la Escuela Taurina de Fuengirola. Será el próximo sábado día 6 a las 20 horas. Pero no sólo habrá toros, sino que habrá pandas de verdiales y cante flamenco. Con un servicio de bar de primera categoría, la noche terminará con la suelta de 'la vaca del aguardiente'... De verdad que es un verdadero espectáculo, lo mismo que su organizador, Juan Manuel Pozo, alma entre otros en la década de los 80 del pasado siglo de la 'nueva feria' de Málaga con Nono Medina y La Pringá, reinstaurando la romería a la Victoria, y gran aficionado taurino, empresario y malagueño de los que cada vez quedan menos. Un pedazo de persona, de las que además gusta de hacer cosas sin que mucha gente se entere. «Venga, vamos; un poder», que diría Chaves Nogales. Las Hermanitas de los Pobres lo agradecerán y se lo merecen todo. Por cierto, si alguien debiera ser el abanderado de la feria de 2026 ese es Juan Manuel Pozo. Ni lo duden.

Nos vamos felicitando a Salvador Moreno Peralta, gran arquitecto, colaborador habitual de SUR, que el próximo día 2 recibirá en el Salón Dorado de la Asamblea de Melilla el galardón de 'Melillense del Año'. Moreno Peralta está muy vinculado a la ciudad española desde hace 40 años y fue co-redactor del Plan Especial de Rehabilitación de los Cuatro Recintos Fortificados (PERI) de Melilla la Vieja. Los homenajes, ya saben, siempre en vida. No lo olviden. Disfruten de lo mucho y bueno que tenemos.