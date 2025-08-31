Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El tenor mejicano residente en Málaga Javier Camarena (centro) despidió sus vacaciones con varios amigos, entre ellos los doctores Fernando Urdiales y Miguel Ángel Arraez y sus esposas, en La Carihuela Félix Lorenzo
Salir en el NY Times

El periódico más influyente del mundo dedica un reportaje a los logros del médico e investigador malagueño Miguel Ángel Martínez-González / En recuerdo de Juan Luis Cremades / 'Toros con la Luna', acto benéfico organizado por Juan Manuel Pozo, cumple 30 años / Premio para el arquitecto Salvador Moreno Peralta en Melilla

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:01

Bernardo de Gálvez, Pablo Picasso, Antonio Banderas, Carlos Álvarez, Cánovas del Castillo y pocos malagueños más habrán sido objeto de atención con reportajes o entrevistas ... en el periódico más importante e influyente del mundo como es The New York Times, lo que es un privilegio, sin duda, y mucho más si lo hace por hechos positivos, por una labor de investigación o de creación. El médico, investigador y catedrático malagueño Miguel Ángel Martínez González ya puede presumir de ello. Otro malagueño en el NYT, pero no sólo en ese 'monstruo' informativo, sino en las principales cadenas de TV de Australia y Estados Unidos, y en muchos periódicos europeos. ¿Motivo de su 'aparición' en una de las mecas del periodismo mundial?: los importantes resultados de la macroinvestigación que lleva dirigiendo desde hace años sobre la dieta mediterránea y su positiva influencia en la salud, que en el caso de la diabetes se ha demostrado que desciende un 30 por ciento.

