Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

No tocar

En diagonal ·

Siendo mujer, en Afganistán es mejor estar muerta que viva

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:08

Menuda sorpresa que no se rescate a las mujeres en el terremoto de Afganistán. En las fotos nunca veíamos una mujer. No se las puede ... tocar si no hay parentesco. Siendo mujer, en Afganistán es mejor estar muerta que viva y eso que ganan, pero hay que ver el prestigio que tiene el sufrimiento en Palestina frente al sufrimiento olvidado de las mujeres en Afganistán. O de las mujeres en Sudán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  2. 2 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  3. 3 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía
  4. 4 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  5. 5 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  6. 6 Eclipse total de Luna: Aemet desvela cómo se verá en España este domingo
  7. 7 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  8. 8

    El desayuno que triunfa en Marbella: carajillo de whisky japonés y mollete de cerdo ibérico
  9. 9 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales
  10. 10 Suplanta el mail de un abogado cambiando una letra para estafar 700.000 euros en la compra de un piso en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur No tocar

No tocar