Políticos, salarios y guardias civiles

La Diputación de Málaga ha aprobado una subida salarial del 20% un mes después de que el Ayuntamiento de Málaga aprobase una subida salarial del 20%. Los diputados y concejales que hayan iniciado por carretera sus vacaciones de agosto estarán vigilados desde arriba, como el resto de la población, pero tendrán la tranquilidad que da una buena nómina. En Málaga han subido los alquileres un 45% en cinco años, y muchos nos preguntábamos preocupados si habría alguien capaz de pagarlos, porque es triste una vivienda vacía, un cartel de Se Alquila en una ventana y que nadie llame. Algunos de los beneficiados estaban en contra de la subida del Salario Mínimo, que está en 900 euros, pues pensaban de corazón, y de bolsillo, que provocaría más paro. Al final todos contentos y Dron en las alturas. Recuerdo de niño la primera vez que vi un guardia civil alto y delgado, los músculos de la cara marcados, con un Cetme, y me dije que al final ETA sería derrotada. De camino al colegio había una Casa Cuartel, y en la puerta había dos guardias civiles gordos que sacaban un bocadillo envuelto en papel de aluminio. Después nos dijeron que el papel de aluminio es cancerígeno y, hoy mismo, que el jamón alpujarreño del bocadillo del Carrefour por lo visto es de cerdo polaco.

Un amigo pisó la raya al tomar una curva y un guardia civil le preguntó retóricamente si es que pensaba tomar un café en el bar de enfrente antes de terminar la curva. Y le multó. A mí uno me perdonó una multa pero me pidió que le mirase a los ojos y sentenció que la próxima vez no me salvaba ni la caridad. Después me pidió que circulase pero no podía del temblor. Una mañana en El Palo bajé de mi casa y tres guardias enormes custodiaban cinco fardos de droga. De madrugada habían sonado disparos y me acerqué a preguntar. Uno de los guardias me dijo que circulase. Qué manía. Yo no temblaba y circulé. A una amiga que conducía sin cinturón y hablaba por el móvil la iban a multar pero se echó a llorar y la perdonaron, y sin decirle lo de que la próxima vez no la salvaba ni la caridad. La guardia civil vigila hoy la operación salida con drones. Los diputados y concejales de Málaga son vigilados desde arriba y el resto de la ciudadanía también. La diputada por Málaga de Ciudadanos, que por lo visto existe, era piloto del helicóptero de la DGT, pero ahora lo que mola es el dron. Lloverán multas del cielo y unos tendrán menos dificultades que otros para pagarlas. Si sirven para que aprendamos a respetar unas normas que salvan vidas pues buenas son. A veces comento que el primer ministro polaco se apellida Duda, como la procedencia del jamón, y que el partido ultraderechista polaco se llama PiS. He soñado que subían la cuota de autónomos un 20% y me he despertado riéndome. Podrían subir los sueldos del resto de la ciudadanía, aunque fuera en sueños. ¿Se imaginan que todos pudiésemos pagar esos alquileres? Qué risa.