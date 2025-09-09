Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pizza hawaiana

Alguien tenía que decirlo y estoy dispuesto a inmolarme en el altar de la verdad, como una María Pombo de la gastronomía

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:01

Escribo estas líneas después de comerme una pizza hawaiana con un tinto de verano. He disfrutado mucho de los trocitos de piña colocados sobre el ... jamón, tan fragantes, y llevo años mezclando con avidez vino y gaseosa. A treinta grados es un refresco imbatible. ¡Y no crean que empleo cualquier brebaje! Cuanto mejor es el vino, mejor sabe con gaseosa. Lo mismo sucede con el calimocho. Esta es una conclusión lógica e inapelable, aunque suene revolucionaria. Alguien tenía que decirlo y estoy dispuesto a inmolarme en el altar de la verdad, como una María Pombo de la gastronomía. El gran error de los bodegueros y de los sumilleres ha sido hacernos creer que uno necesita dos ingenierías y tres másteres para disfrutar de una copa de vino, cuya aterradora gama de retrogustos solo está al alcance de una escogidísima casta sacerdotal. ¡Con razón los cerveceros les han comido la tostada y el mundo se ha llenado de pronto de jóvenes bebedores de Lambrusco!

