Planetario

El escritor y diplomático Fernando Schwartz. E. P.

A mí no me gustaría tanto ganar el Planeta como ser jurado del Planeta

Pío García

Logroño

Martes, 21 de octubre 2025, 00:38

A mí no me gustaría tanto ganar el Planeta como ser jurado del Planeta. ¡Ese es el puesto bueno! Sostengo esa ambición profesional desde que ... una vez estuve en la gala de entrega de los premios, hace ya treinta años. A los periodistas nos trataron a papo de rey y esa suele ser una estrategia eficacísima para convertirnos en seres algodonosos, leves y simpáticos como angelotes de Murillo. A las nueve de la noche, un poco antes de que el jurado se sentara oficialmente a debatir, bajó por las escaleras, como una insólita vedette, Fernando Schwartz, diplomático, novelista y (oh, cielos) presentador de Canal Plus. El hombre pasó cierto apuro porque se vio de pronto rodeado por una tupidísima nube de fotógrafos y no sabía cómo decir que bueno, que vete tú a saber, que por qué tanto revuelo, que la vida es una tómbola, tóm-tóm-tómbola.

