Sin periodismo no hay democracia

Pedro Moreno Brenes

Pedro Moreno Brenes

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Había una época en la que la prensa asumía un papel esencial en la conformación de la opinión pública, y la gente se agolpaba en ... los kioscos para no perderse el periódico o revista que recogía tal o cual noticia que resultaba relevante en ese momento. Era un mundo aquel con limitada oferta informativa, casi todo pasaba por la prensa escrita si querías enterarte de lo que pasaba en España. Ahora que nos acercamos a los 50 años de la muerte de Franco, conviene recordar expresiones como 'La canallesca', acuñada por algunos jerarcas del franquismo moribundo para mostrar su malestar y rechazo ante los intentos de la amordazada prensa de la época por informar de lo que pasaba en la España de finales de la dictadura; a estos fascistas no les gustaba que los lectores pudieran recibir información sobre huelgas, manifestaciones, y otras muestras de que el país se movía en una línea, la democracia, y por eso, para ellos, la prensa, los periodistas eran 'canallas' que se jugaban su libertad, y su patrimonio soportando multas millonarias y a los que a veces les cerraban periódicos, como el diario Madrid, al que Fraga puso en su punto de mira.

