Un paso adelante

Trump es el único capaz de frenar a un aliado israelí cada vez más aislado, aunque su plan de paz necesita aún más desarrollo

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

El plan de paz presentado por Donald Trump a Benjamín Netanyahu puede ayudar a terminar con una guerra que ha se ha llevado por delante ... miles de vidas y sacude a diario la conciencia de millones de ciudadanos en todo el mundo. Hay muchos puntos del borrador de acuerdo que deben desarrollarse y ser aceptados por interlocutores ausentes ayer de la negociación en la Casa Blanca, desde Hamás hasta algunos países vecinos llamados a prestar su colaboración. Por otra parte, el primer ministro israelí, responsable de la masacre de Gaza, es conocido por su capacidad de aceptar unos principios y encontrar más adelante la manera de evitar su puesta en práctica. En la reciente Asamblea General de Naciones Unidas, Netanyahu prometió seguir luchando.

