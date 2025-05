De mitos y leyendas delcomunismo

Estaba charlando hace unos días con una de mis sobrinas y su grupo de amigos, todos ellos entre 20-26 años, sobre temas de actualidad ... general como el apagón, las pensiones y otras cuestiones. La verdad es que me quedé impactado de la cantidad de memes falsos y planteamientos erróneos que la mayoría de ellos daban totalmente como válidos. A modo de ejemplo, primero: los únicos partidos que protegen a los inmigrantes, el Estado de Bienestar y que velan por mantener los servicios públicos en general y, la educación y la sanidad en particular, son los partidos de izquierda. Segundo: meten en un mismo saco a los que ellos denominan el de las derechas conservadoras, a partidos conservadores y liberales clásicos, con liberales, neoliberales y socioliberales sin ningún tipo de distinción, todos son conservadores en lo social y están en contra de la libertad sexual, el aborto y la inmigración. Es como si comunismo, socialismo y socialdemocracia fuesen lo mismo. Tercero: promover el individualismo y el libre mercado es ser insolidario y va en contra de la protección del Estado de Bienestar y de la igualdad social. Cuarto y último, que fue el que mi hizo estallar finalmente la cabeza: «Paco, lo que sí que no es discutible es que el comunismo es el sistema político más justo y solidario por lo que todos los países deberíamos tender a él». En fin, podría seguir enumerando unos cuantos más, pero creo que con este último punto es suficiente para saber por dónde iba el río.

Así, viendo la deriva racional de estos jóvenes y con el convencimiento de que son un fiel reflejo de muchos de su edad, he decidido realizar una breve reflexión para intentar explicar lo que, al menos a mi juicio, son mitos, memes o leyendas mal entendidas y desalineadas con el concepto real de la historia. También deciros antes de comenzar mi reflexión que soy muy consciente de que entrar en estas aguas solo me traerá problemas pero no decir nada para mí es una especie de autotraición.

La verdad es que yo no sabría precisar cuándo comenzaron estos mitos erróneos y polarizadores de que el individualismo se relaciona directamente con desigualdad, insolidaridad, conservadurismo y desmantelamiento del Estado de Bienestar. Quizás fue en la Guerra Fría con los polos tan claros y opuestos, quizás fue la habilidad del socialismo para mezclar autores liberales clásicos con el socioliberalismo, o quizás la habilidad de éstos para apropiar términos y hacerlos exclusivamente suyos, como el término 'progresista', combinado con una gran habilidad de interpretación interesada del pensamiento de grandes pensadores socioliberales como Keynes, que por cierto, he llegado a leer de él aberraciones tan grandes como que era afín al socialismo soviético y anticapitalista. Sinceramente no lo sé, pero los comunistas y socialistas clásicos europeos y españoles han logrado inculcar en nuestras sociedades la idea de que todo planteamiento liberal es anti-humanista e insolidario y que la única forma para alcanzar bienestar social es la igualdad económica de todos nosotros, el intervencionismo de los medios de producción, la planificación estatal y el control del mercado y, obviamente, la limitación de la propiedad privada.

Y hago esta reflexión porque estamos viendo cómo en la mayoría de los países occidentales libres está emergiendo una corriente comunista que, manipulando y ennobleciendo desde una perspectiva buenista sus fundamentos, están captando la atención de muchos jóvenes. Pero, ¿cómo se puede defender un planteamiento que incita y justifica la violencia para alcanzar el poder?, ¿cómo se puede defender un planteamiento que, siguiendo los planteamientos iniciales de Marx y Engels, jamás ha pasado de la primera fase de su teoría y siempre ha desembocado en una dictadura de hambre y muerte rodeada de una oligarquía cleptómana y multimillonaria? ¿Es que no tenemos ejemplos suficientes? ¿Es que no miramos la historia? Es incomprensible, pero está pasando, y deberíamos de parar esta deriva de manipulaciones y explicar a nuestros jóvenes que, aunque Marx y Engels, sí visionaban un mundo ideal de igualdad y producción de recursos, según la necesidad de cada grupo, la realidad es que históricamente toda llegada al poder de partidos comunistas, aunque su acceso no haya sido violento, ha terminado en una dictadura opresora. Y es lógico, pues de base su planteamiento aplicado a la realidad es inviable, pues cuando se alcanza la primera fase, y un grupo de personas se hacen los dueños de todos los medios de producción con el poder para decidir cuánto producir, el qué y cuándo, de facto se ha creado colectivo bajo el paraguas de un estado totalitarista con un líder que gestiona a su libre albedrío y elimina cualquier tipo de libertades e iniciativa individual.

Parece una perogrullada pero creo que es conveniente recordar que el liberalismo es una tradición política que nace en Europa en los siglos XVII-XVIII, principalmente como reacción frente al poder absoluto, reivindicando libertades individuales, limitación del poder político, y la protección de la propiedad privada. Es decir, que luchaban contra los dictadores y reyezuelos que oprimían al pueblo. Así, a los primeros liberales como Locke, Montesquieu o Smith lo que más les preocupaba en aquella época era la libertad, la separación de poderes y la justicia, por lo que iban en contra de cualquier poder central y de la tiranía. De aquí, claro que se derivó a un liberalismo clásico más radical que defendía la libertad individual por encima de todo, incluso de la creación o protección de un Estado de Bienestar, como Constant o Tocqueville. Pero luego este planteamiento fue evolucionando hacia un socioliberalismo con pensadores como Stuart Mill, Keynes, Beveridge o más contemporáneos como Amartya Sen, que tenían muy claro que la mejor forma de generar riqueza, justicia social, igualdad de oportunidades y un Estado de Bienestar fuerte, es a través de promover el individualismo, la iniciativa privada, el libre mercado y la propiedad privada. Ojo, libre mercado con cierta intervención estatal para evitar monopolios, oligopolios y otros desajustes del mercado tal y como expuso de forma magistral Keynes. Y otro cuestión clave, todo socioliberal promoverá y será partidario de empujar e incentivar todo tipo de libertades en la parte social como la inmigración y el matrimonio homosexual.

Y, al contrario de los numerosos y desastrosos ejemplos históricos de implantación del comunismo como Corea del Norte, Rusia, o Vietnam, u otros más contemporáneos como la hambruna y represión actual que está viviendo Cuba y Venezuela, el socioliberalismo tiene infinidad de ejemplos de éxitos como, Suecia, Noruega o Canadá. Pero, ¿qué ocurre? pues que para empezar muchos de los divulgadores que se autodenominan progresistas, para ocultar su visión puramente comunista y edulcorar su verdadero planteamiento, cuentan por ejemplo que estos países tienen implantados un sistema socialista y que Keynes era socialista y anticapitalista. En definitiva, mentiras que, bien por desconocimiento o bien por intención política, van confundiendo la visión de los más jóvenes y construyendo relaciones equívocas en sus planteamientos.

En fin, a pesar de saber que, como decimos en Andalucía 'me va a caer la del pulpo', creo que es importante esclarecer ciertos conceptos y aclarar algunas relaciones causales erróneas que se están implantando en las cabezas de nuestros jóvenes. Debemos explicar con claridad que históricamente el comunismo y el socialismo clásico, que no confundir con socialdemocracia, ha terminado siempre separando a la sociedad en dos clases sociales: La oligarquía, totalitarista, multimillonaria y cleptómana y, el pueblo, hambriento y sin ningún tipo de libertad. Y que los países que tienen implantados sistemas socioliberales son los que han creado mayor progreso, riqueza y protección del Estado de Bienestar creando sociedades más justas, libres y solidarias. ¡En fin, salud, aire y agua para afrontar el camino!