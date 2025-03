El 'manifestante' De la Torre

Hay que felicitar a los promotores de las manifestaciones en favor del acceso a una vivienda digna en Málaga. Enhorabuena de verdad, porque están consiguiendo ... lo que no han logrado los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga. Cada vez que ha habido una marcha ciudadana el alcalde ha reaccionado posteriormente restringiendo las viviendas turísticas, aunque en esta ocasión han conseguido el más difícil todavía, pues De la Torre ha tomado la iniciativa incluso antes de que se celebre la manifestación, que está fijada para el próximo sábado. Una manifestación con efectos preventivos. ¡Quién lo iba a decir! Y es que el primer edil ha dado un paso más al anunciar una moratoria global en relación a las viviendas turísticas, o sea, que no va a permitir ni una más.

No es nuevo que De la Torre se haya puesto al frente de la manifestación en contra de estos alojamientos. Lo que sorprende es lo que dice y lo que hace. Y es que el alcalde no duda en exaltar las bonanzas del turismo debido a la repercusión económica que tiene, por lo que hay que mimarlo y segundos después, ¡zasca! contra las viviendas turísticas. ¿En qué quedamos? No hay que olvidar que en la capital hay aproximadamente tantas plazas hoteleras como las existentes en casas turísticas, por lo que va a limitar de un plumazo el crecimiento del sector, pues una de las dos grandes patas alojativas las va a frenar en seco. Se entiende que De la Torre hace esto para favorecer que haya en el mercado más viviendas para el alquiler residencial. No parece que esa sea la vía adecuada, sobre todo si se tienen en cuenta los datos. En el último año se han dado de baja nada menos que 785 viviendas turísticas en la capital, casi un seis por ciento de las que hay registradas. No es aventurado afirmar que esto no ha provocado una caída del precio del alquiler, ni tampoco un aumento de la oferta para este tipo de arrendamientos. Esa es la realidad, todo lo demás son fuegos artificiales que lo que pretenden es ocultar una pésima política de las administraciones en cuanto a la promoción de VPO en los últimos años.

Esta semana que termina hoy se ha conocido algo realmente significativo sobre el problema de la vivienda, que no hay que dudar que existe. En Alhaurín de la Torre, ninguna empresa se ha presentado a un concurso donde el ayuntamiento ponía a coste cero el suelo para hacer viviendas de alquiler asequible. Pues nadie se presentó. ¿Por qué? Pues porque nadie se quiere arriesgar a tener inquilinos que después no pagan y cuesta una eternidad desahuciarlos. Ahí está la raíz del problema, la legislación nacional en materia de arrendamientos que deja literalmente vendidos a los propietarios. Por eso hay tantas viviendas vacías, algo de lo que los políticos no suelen hablar.

En Málaga hay 16.831 inmuebles con la puerta cerrada a cal y canto las 24 horas del día. O sea, hay el doble de las viviendas turísticas que están en activo en la capital, que se estiman en algo menos de 8.000. Las primeras representan el 6,3% del total de viviendas de la capital y las segundas, el 3%. Pero el problema son las viviendas turísticas, ya que sin duda vende más tener mano dura con éstas para satisfacer a los que salen a la calle con las pancartas. Es increíble que el alcalde le haya comprado el discurso a la izquierda en este asunto, aunque no hay que olvidar que De la Torre tiene una vena socialdemócrata que se le marca de vez en cuando.

No se sabe si la cruzada contra las viviendas turísticas acabará con la moratoria anunciada por el Ayuntamiento de Málaga. Lo único que queda ya es empezar a prohibir las que ya están registradas, como quiere hacer Barcelona y los grupos de la oposición de izquierda en la capital malagueña. Visto lo visto, no se puede descartar nada si los promotores de las manifestaciones se animan a convocar otra más dentro de un par de meses. Conociendo al 'manifestante' De la Torre, lo más lógico es que no se corten para continuar obteniendo éxitos, que sin duda muestra una preocupante debilidad en este asunto. Da la sensación de que le tiemblan las piernas con estas protestas.