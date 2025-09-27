Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La rotonda

Málaga, sólo en Champions

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

En los últimos 25 años, Málaga ha vivido una transformación que muchos consideraran casi milagrosa: de ser 'la ciudad olvidada' ha pasado a convertirse en ' ... la ciudad de moda', un referente cultural, turístico y económico en el sur de España. Este cambio no ha sido fruto del azar, sino del esfuerzo consciente por posicionarse en las grandes ligas de los acontecimientos internacionales, como lo demuestra la acogida del Comic-Con, uno de los eventos más relevantes de la cultura pop y el ocio a nivel internacional, que mañana se clausura en Fycma. Eventos como el Comic-Con no sólo atraen a miles de visitantes, sino que también sitúan a Málaga en el mapa cultural y de ocio global, fomentando el comercio local y fortaleciendo la identidad de una ciudad vibrante, joven y creativa. La participación en estas 'grandes ligas', de jugar en 'la Champions de la vida' es fundamental porque impulsa el dinamismo económico y cultural, y contribuye a una imagen de ciudad abierta, moderna y en constante evolución. Viendo la que se ha liado con el certamen mundial del Comic da aún más pena haber cometido el error estratégico de renunciar a ser sede del Mundial de Fútbol 2030, pero ya no hay remedio... Málaga cuenta con todo lo necesario para albergar todos los grandes acontecimientos internacionales que haya, pero no podemos olvidar que muchos de ellos requieren una infraestructura adecuada que responda a la demanda de grandes audiencias. Aquí surge otra necesidad imperiosa para Málaga, que la ciudad y sus ciudadanos han de exigir a un ministro de Cultura que nos olvida una y otra vez, la de un gran auditorio espacio multifuncional de primer nivel. Un auditorio moderno no solo permitiría a Málaga mantener el ritmo de crecimiento deseado por todos (deja mucho dinero) del turismo de ferias y eventos, sino que también ofrecería a la ciudadanía un espacio para el disfrute y la participación cultural. La evolución de la 'ciudad de moda' no puede detenerse ahora. Es imprescindible apostar por jugar 'las grandes ligas', aceptar los retos que conlleva acoger eventos de primera categoría y para ello necesitamos tres grandes objetivos más: ampliar el aeropuerto (parece que en marcha), la estación del AVE y el propio palacio de ferias. De que se hagan estos deberes depende no sólo el futuro de la capital de la Costa del Sol, sino también mantener el feliz presente que todos los malagueños merecen. Otro sábado hablaremos de Málaga y el Málaga CF.

