Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

Ciudadanía o mesnada

La proliferación de mesnaderos empuja a muchos a dar por perdida la democracia

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 12 de agosto 2025, 00:35

Hay en las primeras páginas de 'El espíritu de la esperanza', del filósofo coreano Byung-Chul Han, un par de afirmaciones que no pueden resultar ... más pertinentes en estos tiempos de exaltación y sordera en que nos toca vivir: «La democracia sólo prospera en una atmósfera de reconciliación y diálogo. Quien absolutiza su opinión y no escucha a los demás ha dejado de ser un ciudadano». La polis tiene como fundamento el ágora; quien acude a ella con un adoquín en la mano, sin otro propósito que jalear a los suyos y apedrear a quien ose exponer algo contrario a su gusto, deja en efecto de formar parte de la ciudadanía para oficiar como energúmeno alistado en una oscura mesnada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  2. 2 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  3. 3 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  4. 4

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  5. 5 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  6. 6 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  7. 7 El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»
  8. 8 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10 Cómo actuar (y qué evitar) ante una picadura de medusa en la playa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ciudadanía o mesnada

Ciudadanía o mesnada