Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alféizar

La Ley de Dependencia

Rafael Pérez Pallarés

Rafael Pérez Pallarés

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

Me indignan las injusticias contra los más pobres. Muy especialmente, si proceden de quienes tienen que velar por su bienestar. Pienso ahora en las administraciones ... públicas. No están exentas de deslizarse por la corriente de la injusticia, en este caso, estructural. La cercanía de las elecciones son caldo de cultivo para promesas electorales que se esfuman en días. Con el consiguiente fraude. Hay formas sutiles de promesa de dudosa concreción: generan un espejismo electoral aprobando una legislación que arranca el aplauso de lo políticamente correcto o directamente inician procesos que se sabe, a ciencia cierta, que no estarán conclusos en corto plazo. Es lo que pasa con la Ley de Dependencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  3. 3 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  4. 4 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  5. 5 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  6. 6

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia
  7. 7 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  8. 8 Arnold Schwarzenegger: «Málaga es una ciudad preciosa, lo que he visto es espectacular»
  9. 9 «La UMA podría tener hasta 59 millones más si la Junta corrigiese su modelo de financiación»
  10. 10

    Un Málaga blando permite la remontada en Burgos (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Ley de Dependencia