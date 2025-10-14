Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

María Corina Machado Efe

Paz y libertad

El Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado es una gran victoria de la democracia y la libertad en el mundo

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 14 de octubre 2025, 00:18

«Paz en nuestro tiempo» fue el lema de Chamberlain antes de sucumbir a los desafueros de Hitler. «Guerra total» proclamó el aguerrido Churchill para ... derrotar a los ejércitos nazis con sangre, sudor y lágrimas. Como los perversos marcianos de «Mars Attacks!», solo los asesinos dicen venir en son de paz. Y, sin embargo, no ha sido Palestina, qué ironía, la receptora del Premio Nobel de la Paz. Contra todo pronóstico, diría Sabina, ha sido Venezuela, país cautivo de una dictadura respaldada por la izquierda. Gran victoria de la democracia y un éxito político global.

