Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Gaudemos igitur

La polémica sobre los títulos y los currículos de los políticos dice mucho sobre lo que somos o queremos ser.

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 19 de agosto 2025, 00:00

Que tiemblen rectores y rectoras, decanos y decanas, profesores y profesoras, los diversos departamentos y las múltiples facultades. Y con razón. Esto no ha hecho ... sino empezar. Es una catástrofe, un seísmo, una calamidad. La guerra de los títulos y los currículos, como ya la llaman los historiadores de última generación, amenaza con destruir los fundamentos del sistema universitario. Y los causantes de la quemazón no son el fuego del saber ni el ardor del conocimiento. Eso no, eso nunca. No es fácil determinar, en tales casos, si es la educación superior la que se degrada por las conexiones viciadas con la política, o si es esta, por el contrario, la que se corrompe por su acercamiento interesado a la universidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  2. 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  3. 3 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  4. 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  5. 5 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  6. 6

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  7. 7 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  8. 8

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  9. 9 Camela causa baja en la Feria de Málaga por la enfermedad de Dioni Martín
  10. 10

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Gaudemos igitur

Gaudemos igitur